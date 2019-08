Los jugadores van a las urnas

Los futbolistas están acostumbrados a ser protagonistas del juego y que miles, que millones, los alienten y critiquen. El domingo se invertirán los puestos en la cancha: los candidatos a presidente serán los primeros actores y los jugadores y jugadoras, ex futbolistas y entrenadores de fútbol se mezclarán con el resto de los ciudadanos para empezar a elegir (en las Paso) en qué país quieren vivir. Muchos ya hicieron público su apoyo político, al igual que los científicos, los intelectuales y artistas. Sentaron posición a través de una solicitada en respaldo a la fórmula del Frente de Todos.

Bajo el título "Queremos dejar de ser espectadores pasivos", y a pesar de las condenas en las redes de quienes aún creen que un deportista sólo debe jugar, estamparon su firma 150 personalidades, entre ellos varios rosarinos.

En el documento se leen las rúbricas del ex arquero de la selección nacional y de Newell's, Nahuel Guzmán, un jugador que habitualmente hace explícitas sus posturas en relación a derechos humanos, étnicos, sexuales y laborales. También lo acompañan el ex jugador de Central, José Luis "Puma" Rodríguez; el ex Newell's, Kurt Lutman; el ex Central, José "Chino" Vizcarra; el ex jugador de Central Córdoba y de Adiur, Nicolás De Bruno; el ex Renato Cesarini y actual Talleres, Juan Cruz Komar y su hermano, Mateo actual jugador de Patronato.

Quien también se sumó al apoyo de la fórmula, pero de manera particular fue Diego Maradona.

El 10 compartió en Instagram un video crítico al gobierno de Mauricio Macri, con quien comparten camiseta pero no proyecto político. Las imágenes comienzan con un mensaje irónico: “4 años de alegría”, sobre el que Maradona dice: “Yo no lo imagino…”. Y el video finaliza con el pedido explícito de no votar a Macri.

La solicitada de los jugadores y ex jugadores tiene el mismo tenor crítico del video de Maradona. En un párrafo se explicita:

"Entendemos que, desde hace 4 años, se lleva adelante una política que perjudica a las grandes mayorías y observamos con mucha preocupación que dicha situación se pueda extender por otro período. Asistimos a un proceso que sistemáticamente viene perjudicando a los sectores postergados, un retroceso sostenido en los derechos de las mayorías y en los salarios de los trabajadores que provocó una crisis económica que, entendemos, fue autoinflingida. En ese marco, vimos como cerraban comercios, fábricas y muchos familiares y conocidos perdían sus empleos. Todo este panorama se vio agravado por la vuelta al Fondo Monetario Internacional (FMI) que llevó a nuestro país a un endeudamiento que deberemos pagar durante muchos años con el esfuerzo de todos para beneficio de una minoría".

Párrafos más adelante se definen como deportistas que ocupan un lugar importante en la sociedad pero son conscientes del rechazo que provoca tomar posición política.

"Somos parte de la sociedad, y queremos abandonar el lugar de excepción que se nos suele dar a la hora de sentar opinión sobre nuestras posturas políticas. Dejar de ser espectadores pasivos. Por eso, para las próximas elecciones, queremos dejar asentado nuestro apoyo público a la fórmula que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández", expresaron.

El Puma Rodríguez.

En relación a este apoyo, Ovación habló con el ex delantero auriazul y de la selección, el Puma Rodríguez.

"Di mi apoyo por intermedio del ex jugador de Racing y amigo Salvador Azerrad, luego vi los nombres de Pedro Troglio, el Patón Guzmán y otros tantos y no dudé. Hablo por lo que veo en mi entorno cercano. La gente no está bien, mi hijo mayor perdió el trabajo y las tarifas se hacen impagables para muchos. ¿Si debemos o no opinar? Claro que sí, todos debemos decir lo que vemos y pensamos, ya tengo una edad en que no me preocupa la exposición y lo que digan de ella", dijo el jugador de 56 años que trabaja con las inferiores de Central y remarcó que lo esperanza un cambio de gobierno y admira a Cristina de Kirchner. "Ayer (por anteayer) no pude ir al Monumento pero fui a la presentación del libro y me lo compré", confesó.

Firmas y tuits

Entre otras tantas figuras firmaron además el entrenador Pedro Troglio y la actual jugadora de San Lorenzo e impulsora de la profesionalización del fútbol femenino, Macarena Sánchez.

También el campeón del mundo de 1986, Héctor “Negro” Enrique, el consagrado internacionalmente con Vélez, Raúl “Pacha” Cardozo y el preparado físico Fernando Signorini

Al conocerse el documento la periodista deportiva Angela Lerena escribió un tuit en relación a la iniciativa político-futbolera.

"Algo hermoso. Sobre fútbol pero sin pelotas. Con huevos y ovarios".