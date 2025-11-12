Los jugadores de Newell's volvieron a entrenar después del paro que hicieron el martes

Después de la medida de fuerza que llevaron a cabo los jugadores este martes por falta de pago, los de Bernardi trabajan pensando en Racing

La tranquilidad por haber zafado del descenso duró poco en Newell's . Los problemas económicos, sumados a la salida de la dirigencia, destaparon una interna que no se conocía , más allá de los rumores que sonaban en los últimos días sobre chispazos entre dirigencia y futbolistas.

Además de la derrota en la Copa Argentina hubo un pedido, según fuentes cercanas a los directivos leprosos, de un premio por salvarse del descenso por parte de los jugadores rojinegros. Esto terminó quebrando una relación que venía frágil desde mucho tiempo atrás y recurrieron al paro.

Las versiones son encontradas. Desde el plantel, el comunicado que presentaron los principales referentes por redes sociales habla de tres meses de atraso para todo el plantel . Mientras tanto, la dirigencia aduce que los juveniles están al día y que el atraso de un mes afecta entre seis y siete contratos con sueldos altos.

Este miércoles, los futbolistas leprosos se juntaron en Bella Vista y, más allá de continuar con la protesta, realizaron trabajos en el gimnasio acompañados por el mal tiempo que reinó en Rosario en horas de la mañana. En las próximas horas, la dirigencia sacaría un comunicado para poner claridad a una situación compleja.

Después de esta sesión de ejercicios bajo techo, el plantel no hizo ninguna otra actividad. En el marco del reclamo salarial, los futbolistas quedaron liberados y se retiraron del Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa.

Otro candidato a presidente en Newell's

Este martes, el Movimiento 1974 le presentó a la junta electoral los avales necesarios requeridos para ser una agrupación oficializada en las elecciones leprosas. Dicho movimiento político tendría como candidato a presidente al socio Ignacio Grivarello.

Hasta el momento, las agrupaciones confirmadas mediante avales son UNEN y Fuerza Leprosa. Por su parte, tanto el Movimiento Rojinegro Querido como el Movimiento 1974 esperan la confirmación oficial.