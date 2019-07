Los juegos sin fin

Los Juegos Olímpicos de la Juventud no terminaron. Al menos no para tres investigadores que desde hace más de un año repasan los costos generados antes, durante y después del torneo y ponen en evidencia las desprolijidades y desmanejos del gobierno nacional en un emprendimiento deportivo, que estos sabuesos presentan como las “historias ocultas de Buenos Aires 2018”. El pebetero olímpico se apagó, los Juegos no. Es la historia sin fin.

Contratos con sobreprecios, el listado de las 65 empresas que más recaudaron y su vinculación con el gobierno de Cambiemos, el plan hipotecario con la Villa Olímpica que terminó siendo una trampa para los ahorristas, la paga sideral a un periodista estrella, los proyectos inmobiliarios en tierras donde se levanta el Cenard y la decadencia y abandono de un Parque Olímpico como el de Villa Soldati, el “olvido” de pagarles a los deportistas los premios prometidos y la reducción de becas, más el dinero malgastado en tecnología e insumos deportivos, son sólo algunas de las revelaciones que a nueve meses de terminados los Juegos, se vienen publicando desde el domingo pasado, y hasta el lunes próximo en www.ephectosport.com.ar, el portal del periodista Ernesto Rodríguez, quien dialogó para esta nota con Ovación.

Los informes son minuciosos. Los realizó el propio Rodríguez junto al periodista Federico Teijeiro (@federicodt)y al abogado Pablo Torres Barthe (@AlberdianoArg), ambos integrantes del sitio “Los inspectores del gasto”, especializado en investigaciones sobre la administración pública. La primera entrega se llamó “Los dueños del oro”, la del lunes “Villa de emergencia”; la tercera, “Elefantes blancos en el sur”, la de ayer se tituló “Futuro olvidado” y la de hoy promete ser “Pelotas bien guardadas”. Al final se revelará el costo final de los Juegos, “estimado” en varios miles de millones de pesos, con la documentación que los tres investigadores pudieron rastrear.

Usted dice que el costo de los Juegos que revelarán el lunes es “estimado”. ¿Por qué?

Porque surgieron dificultades por la forma en que el gobierno presenta la documentación. No se publica todo, hay cosas que están en el Boletín Oficial, otras en la página de Transparencia, otras están publicadas en la unidad de negocios autorizada a gastar en los Juegos, Upejol, pero también hay ingresos en el Ministerio de Salud o en el de Cultura, desde donde salió, por ejemplo, el dinero para abonarle 7 millones y medio al periodista Gonzalo Bonadeo. Por eso la cifra que presentaremos será la mínima que pudimos calcular con constancias, fue muy dificultoso el entrecruzamiento de datos.

¿Cuándo empezaron a investigar?

Empecé a buscar información en agosto de 2017. En octubre de 2018 saqué una serie de informes de lo que se venía: créditos que iban a ser un desastre, costos que se habían disparado, la lista de las empresas vinculadas al poder, lo que incluía el bochornoso negocio con el yaguareté de peluche, Pandy, importado de China por Quiero Ver Guita SRL, de Carlos Eguía, el único oferente (N. de la R. las mascotas olímpicas con un sobreprecio deo 35% quedaron atascadas en el puerto cuando se quisieron pasar como guirnaldas para evitar aranceles). Pero luego Teijeiro y Torres Barthe, que venían siguiendo los desbarajustes de la administración de Rodríguez Larreta, tuvieron la gentileza de compartirme información antes de los Juegos y entonces en marzo de este año acordamos seguir la investigación. Miré más de una vez el Boletín Oficial desde el 4 de julio de 2013, día en que se ganaron los Juegos. No sé si habrá algún error, sí sé que se miró todo minuciosamente. Y cabe aclarar: todos los gastos tienen la cotización del Boletín Oficial, pero no es lo mismo decir mil millones de pesos con un dólar a 6 pesos que ahora, con un dólar a más de 40 pesos.

¿Lo llamó algún funcionario tras las investigaciones publicadas hasta ahora?

No, me llamaron unos pocos deportistas conectados con el poder oficial para saber qué íbamos a publicar al día siguiente. A mí me había costado mucho hacerle una nota antes de los Juegos al encargado de las organización, Juan Manuel Areco. Pero durante la investigación me dio una nota telefónica en la que sus números no eran los que yo tenía documentados y se lo pude decir. Luego salieron las notas y creo que las vio porque me preguntó por wasap.

Una anécdota de almuerzo olímpico

En el cuarto informe ("Futuro olvidado"), publicado ayer en www.ephectosport.com.ar, se publica un cruce de palabras entre el presidente Mauricio Macri y el biker de Río Grande y ganador de la medalla de oro, Iñaki Mazza durante el almuerzo en Villa Soldati. Macri preguntó: “¿Qué podemos hacer por ustedes?” y el fueguino respondió: “Mauricio, hacenos una pista techada para practicar todo el año”. El joven campeón de freestyle pidió un techo para la pista cuyo costo se calculaba en 300 mil dólares. El presidente le contestó: “¡Esa es mucha plata para andar en bici!”. Y el biker se quedó con la última palabra: “Si no nos apoyan, después no pidan resultados?”. En la nota se aclara que el video en las redes personales de Macri está editada la respuesta posterior de Mazza a las cámaras con un abrupto corte cuando dice “Le pude transmitir lo que necesitamos nosotros los de la comunidad del BMX”, sin el pedido del deportista.