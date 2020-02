Los Jaguares tendrán una prueba de fuego en el Súper Rugby

Segunda función para los Jaguares en este Súper Rugby 2020. Con la vuelta de su capitán, el rosarino Jerónimo de la Fuente, y la presencia del también rosarino Emiliano Boffelli, el rafaelino Mayko Vivas y el concordense Marcos Kremer, la franquicia argentina recibirá esta noche a Hurricanes, un equipo que llega herido a la cita (ya que en su debut cayó categóricamente ante Stormers (27-0), lo que lo hace más peligroso de lo que ya es. El encuentro se disputará desde las 20 en el José Amalfitani y será dirigido por Rasta Rasivhenge.

Para el partido de hoy, Gonzalo Quesada designó el equipo titular con cuatro modificaciones respecto e la formación inicial que derrotó en la primera fecha a Lions 38-8.

El octavo Rodrigo Bruni reemplazará a Tomás Lezana como cambio táctico, mientras que entre los tres cuartos Domingo Miotti ingresará por el lesionado Joaquín Díaz Bonilla, quien sufrió un desgarro del músculo oblicuo en la cresta ilíaca y estará ausente por tres semanas. Por su parte, Juan Cruz Mallia no estará entre los titulares por el protocolo de conmoción por el golpe recibido en la cabeza ante Lions la semana pasada e ingresará el capitán Jerónimo de la Fuente, recuperado de una molestia. En tanto, el wing Sebastián Cancelliere suplirá a Delguy quien padece una sobrecarga en el aductor izquierdo.

En el banco de suplentes se produce la vuelta de Gonzalo Bertranou, quien la temporada pasada sufrió una lesión en el hombro y sólo pudo jugar en el primer partido. Además, si bien ya estuvieron presentes en los encuentros ante Georgia, el apertura Tomás Albornoz y el centro Santiago Chocobares estarán entre los suplentes y tendrán la oportunidad de debutar en Jaguares.

La franquicia neocelandesa, en tanto, presentará dos modificaciones en la formación titular. John Plumtree confirmó las presencias de Jackson Garden-Bachop en lugar de Fletcher Smith como medio apertura, mientras que Asafo Aumua lo hará en el puesto de hooker por Ricky Riccitelli.

50 caps de Boffelli en Jaguares

El rosarino Emiliano Boffelli alcanzará hoy frente a Hurricanes los 50 caps con la franquicia argentina, por lo que el polifuncional back formado en Duendes tendrá una noche especial en el José Amalfitani.

El rosarino es un arma letal en el ataque y siempre cumplió en defensa. En la temporada pasada Boffelli se afianzó en la posición de fullback desplazando de ese lugar de la cancha al experimentado Joaquín Tuculet.

En esta temporada, Gonzalo Quesada lo puso de wing y ayuda al jóven Santiago Carreras en la posición de fullback. “Tenemos una buena comunicación y el péndulo salió como lo entrenamos”, comentó Boffelli tras el debut ante Lions.

Orlando pasó por el quirófano

La lesión que sufrió el centro Matías Orlando en el partido ante Australia en el Rugby Championship del año pasado, no fue un impedimento para que el tucumano participara del Mundial de Japón junto a Los Pumas. Sin embargo, ahora esa lesión se había transformado en una molestia para el jugador de Jaguares al punto que tuvo que ser operado porque la dolencia se fue profundizando.

Orlando fue intervenido quirúrgicamente el jueves en su hombro derecho y tendrá cuatro o cinco meses de recuperación. En consecuencia, el centro queda afuera definitivamente de la totalidad de la temporada actual del Súper Rugby.

Sin lugar a dudas es una baja importante para Quesada.

Víctorias de Sharks y Brumbies

En el adelanto de la segunda fecha, Sharks venció en Dunedín a Highlanders 42-20 y es líder de la Conferencia Africana. Con un doblete del campeón mundial Mapimpi, más otro de Aphelele Fassi, los Sharks se llevaron un gran triunfo de Nueva Zelanda del Forsyth Barr Stadium. James Venter apoyó la conquista restante. Para Highlanders, hubo tries de Dillon Hunt, Jona Nareki y Michael Collins.

Con este triunfo, la franquicia de Durban suma ocho puntos, seguidos por Jaguares y Stormers con cinco, y Bulls y Lions sin unidades, en la Conferencia Africana.

En el otro cotejo jugado ayer, disputado en el GIO Stadium de Canberra, Brumbies superó a Rebels 39-26, victoria que les permitió alcanzar su segundo triunfo y liderar así la Conferencia Australiana. Los puntos de Brumbies se concretaron con tries de Simone, Banks, Cusak, Kata. Folau Fainga’a y Tom Wright, con tres conversiones de Noah Lolesio; y en Rebels marcaron tries Angus Cottrell (2), Haylett-Petty y un try y dos conversiones de Frank Lomani y una conversión de Matt Toomua.