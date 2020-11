Los incidentes que se registraron adentro de la Casa Rosada

El episodio tuvo lugar en el Hall de Honor, donde están ubicados también otros bustos de ex presidentes del país en orden cronológico.

Frente a esa situación, el presidente Alberto Fernández pidió que se retiren los otros tres bustos que estaban en la galería: las figuras de Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Raúl Alfonsín. El busto de Yrigoyen fue guardado en la oficina del secretario de Comunicación de la Presidencia, Juan Pablo Biondi.

Fuentes del Gobierno aseguraron que los daños se pueden arreglar y que se salieron dos barras de la base, pero que pueden ser renovadas sin inconvenientes.

Las personas que ingresaron tirando abajo todas las vallas y pasando a la fuerza los controles, fueron evacuadas por personal de la Casa Militar al Patio de las Palmeras, donde se quedaron algunos minutos cantando y saltando.

Finalmente, la familia decidió no continuar con el velatorio. Tenían la intención de que durara lo menos posible y los incidentes terminaron por convencerlos de que lo mejor era culminar con la dolorosa jornada. Claudia Villafañe, la ex esposa de Maradona, quería que el final no fuera más allá de las 15. Se pospuso hasta las 16 y, después de un último pedido del Gobierno, se pensaba estirar hasta las 19, pero producto de los incidentes se acortó y se dio por finalizado antes de tiempo.