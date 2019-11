Los hinchas de River podrán ver el partido en el Coloso

La hinchada visitante volverá al Coloso. Newell's dio el visto bueno para que la parcialidad de River ocupe la tribuna popular norte, que da espaldas al Palomar. El alto precio de la entrada, 4 mil pesos, es lo que no permite aventurar si se agotarán las 6 mil entradas disponibles. La última vez que hubo público visitante en cancha de Newell's fue el de Independiente, en agosto de 2018.

La comisión directiva de Newell's aprovechó que el partido era unos días después de la final de la Copa Libertadores que debía jugar River para habilitar el ingreso de hinchas visitantes al Coloso.

El costo de la entrada arrancó en 3 mil 500 pesos y luego se subió a 4 mil, con un agregado de 400 pesos por cobro de servicio por parte de www.boleteriavip.com.ar, el sitio a través del cual sólo se podían adquirir las localidades.

Desde ayer el hincha de River puede adquirir la entrada a 4 mil pesos, sin el costo adicional, directamente en el estadio.

Los hinchas de Newell's también pueden comprar las entradas en las boleterías del Coloso. Las ventanillas se abrirán hoy de 10 a 21.30.

Debido a la presencia de hinchas de River en la tribuna norte, los socios que habitualmente asisten a ese sector podrán adquirir localidades para las tribunas Vieja Amelia y la platea superior este con descuentos de casi del 70 por ciento en el caso de la primera y del 50 por ciento para la segunda.

Los precios son los siguientes: tribuna Vieja Amelia, 50 pesos (socios) y 900 (no socios); platea superior este, 200 (socios) y 1500 (no socios); platea inferior este, 550 (socios) y 2000 (no socios); y platea de la visera, 700 (socios) y 2500 (no socios).