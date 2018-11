"Los hinchas no me van a querer más, siempre me quisieron"

"Estoy contento, feliz porque gamos un partido en que el equipo que perdía quedaba afuera. Además por todo lo que representa para los jugadores. En el vestuario los muchachos estaban felices. Esto nos va a empujar a lo que viene. Hay que seguir mejorando para continuar creciendo. Los hinchas de Central no me van a querer más por esto, siempre me quisieron". Así definió Edgardo Bauza a la extraordinaria victoria auriazul de ayer ante Newell's, en Sarandí, en la que el Patón logró salir triunfante por primera vez como DT canalla.

Si había un clásico que hubiera podido elegir Bauza para ganar al frente del equipo canalla era el de ayer en Sarandí. Porque era a 90 minutos de eliminación directa para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. Y el Patón lo hizo. Fue el artífice intelectual del triunfo y con ello logró oxigenar una gestión que venía de capa caída. Por eso ayer toco el cielo con las manos. Bauza se puso el traje de Gardel por un día. Antes, en clásicos oficiales tenía una foja de servicio de 4 empates y 2 derrotas. Ayer disfrutó su primer éxito.

En la cancha Bauza tuvo un festejo medido y no quiso quitarle el protagonismo del logro a sus jugadores. Tras el 2 a 1 final, fiel a su bajo perfil levantó los brazos, dibujó una amplia sonrisa en el rostro, vio la montaña de futbolistas ayer de camisetas blancas celebrando y se metió feliz al vestuario. Luego, también mesurado, pero distendido por la misión cumplida analizó la clasificación conseguida ante el rival de toda la vida.

En cuanto al trámite del partido, indicó que "el primer tiempo fue malo de los dos. Muy trabado. Ellos llegaron dos o tres veces con mucho peligro, pero nos costó demasiado hacerles llegar las pelotas a los delanteros con claridad. En el segundo nos paramos mejor, hicimos los goles y tuvimos solvencia y tranquilidad. Obviamente, Newell's terminó jugando con cuatro delanteros. Central ganó un partido importante y jugando bien".

En referencia a sí se jugaba la continuidad, expresó: "Yo siempre estuve tranquilo, más allá de que perder un clásico duele y molesta, pero nosotros estamos apuntando a que el equipo siga mejorando y no nos conformamos sólo con este resultado. Ahora está Temperley en la Copa y en el campeonato local tenemos que seguir creciendo. La victoria fue justa por lo que hicimos en el segundo tiempo".

"Tenemos jugadores ofensivos que juegan bien y cuando tienen posibilidades no fallan. No estamos en un gran nivel de juego. Hemos ganado un partido muy importante y queremos que el equipo siga mejorando en todos sus aspectos", enfatizó el DT.

En cuanto a lo emocional, dijo: "Me pone contento la victoria porque se cómo se vive el clásico en Rosario. La gente de Central está feliz y eso es obvio que nos pone bien. Repito que este partido debe jugarse en Rosario".

Por último, el entrenador canalla señaló: "Gané muchos clásicos jugando e hice goles. Lo importante es que hoy (ayer) era definitorio y se pudo ganar. Es un gran triunfo porque los jugadores lo necesitaban y desde lo anímico nos va a servir de mucho".