Los hinchas hablan del Diez

¿Qué significa para usted que Diego Maradona vuelva a pisar un estadio de Rosario después de 23 años?

Rubén Aristiqui - Jubilado / 70 años

Voy a ver el partido porque para mí Maradona es un recuerdo imborrable. El gol del debut contra Emelec que clava en el ángulo derecho del arco no me lo olvido, tampoco "La Mano de Dios".

Dante Cattelán - Jubilado / 79 años

Para mí ha sido un muy buen jugador de fútbol, por su habilidad con los pies. No me gusta leer de él todos los temas de su familia, pero sí que venga. No tengo pensado ver el partido.

Jorge Saucedo - Instalador / 37 años

Fue sin dudas el mejor, para mí es una alegría que venga y si bien no hincharé ni para Newell's ni para Gimnasia trataré de ver el partido para ver a Diego apenas termine con mi trabajo.

Adrián Viola - Actor / 56 años

Futbolísticamente es un ídolo genial, como jugador representó todo lo que me gusta del fútbol. Como persona tengo reservas. Intentaré ver el partido por televisión.

Liliana Manovelli - Comerciante / 70 años

Mis hijos son deportistas pero no me gustaría que el Maradona actual fuera el ejemplo de ellos. Me gusta más Messi, pero bueno, reconozco que como futbolista fue un ídolo.

Leonardo Rodríguez - Empleado / 27 años

Amo a Maradona, aunque yo sea de Central porque sé separar los colores cuando se trata de un ídolo. Si tengo que pensar en un jugador de fútbol con todas las letras pienso en él.

César Muñoz - Empleado / 33 años

Verlo es el sueño de mi vida, por todo lo que me transmitió desde que yo tenía 6 años. No lo vi jugar en Newell's, será mi oportunidad de verlo en la cancha. Quisiera que el martes sea un empate.

Emanuel Pichardo - Empleado / 33 años

Me gusta que vuelva a la ciudad pero para mí ya dio lo mejor en su momento. No puedo olvidar al Diego del Mundial del 86, ahora no me provoca lo mismo, futbolísticamente ya fue.

Sebastián Degano - Empleado / 45 años

Para mí Maradona es la final del 90, un jugadorazo, un sentimiento, pero era otro país. Un referente del fútbol. Claro que está bueno que venga, pero el Maradona de ahora no me gusta.

Angel Ganem - Abogado / 54 años

Ver a Maradona hoy me da tristeza, pero siempre lo vi como un grande, el más grande de todos los futbolistas. No veré el partido, pero está bien que venga a la ciudad y se le rinda homenaje.