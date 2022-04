Los hinchas de Central hacen el aguante en Mar del Plata

Central no está solo en Mar del Plata, cuenta con un grupo de hinchas que en horas de la mañana comenzaron a merodear las inmediaciones del hotel NH Provincial, donde el plantel canalla está concentrado desde anoche, y que esta tarde se harán presentes en el estadio José María Minella, por supuesto de incógnito, ya que no está permitido el ingreso de hinchas visitantes. Lo harán adquiriendo las plateas que Aldosivi puso a la venta para hinchas no socios.