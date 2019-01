A solo ocho días para el debut de Central en la Superliga, los hinchas están inquietos por la posibilidad de que el Toro Fernando Zampedri pueda emigrar a Independiente. No solo porque al delantero nunca le pesó la camiseta y se convirtió en una pieza importante durante los últimos partidos, sino porque con tan poco tiempo para el inicio del torneo es difícil conseguir un delantero de jerarquía en caso de que el nueve emigre.

Y en ese sentido, hoy los hinchas tuvieron una noticia alentadora, puesto que el delantero colombiano Teo Gutiérrez -que también sonó en Arroyito- hoy reconoció que habló con el DT del Rojo, Ariel Holan, y admitió el interés por jugar en el club de Avellaneda, donde ya jugó en Racing en sus inicios en el fútbol argentino.

Es que en caso de que esta negociación prospere, la dirigencia del Rojo cesaría en su intento por contar con Zampedri, lo que le permitiría a Central seguir contando con un delantero de fuste, que ya sabe lo que es jugar en el club, de cara al exigente semestre que tendrá el canalla, entre la Superliga y la Copa Libertadores, además de la Supercopa y la Copa Argentina.

De todos modos habrá que esperar las próximas horas para conocer si prospera esta negociación o si por el contrario, la dirigencia del Rojo vuelve a la carga por el delantero canalla.

"Hablé con Holan. Es una persona muy respetuosa, muy capaz. Es uno de los mejores de Argentina y me quiere tener en sus filas. Por algo es ¿no? Porque venimos haciendo las cosas bien con Junior. He tenido dos o tres propuestas más que no he aceptado, pero esta ya es muy seria", afirmó el delantero.

teo.jpg Teo Gutiérrez se entusiasmó con la posibilidad de Independiente.



Y cuando le preguntaron por su pasado en Racing, Teo no dudó y fue contundente: "Yo no le debo a nadie, siempre donde he ido he dado lo mejor de mí, he retribuido con buen fútbol, con goles y amor a la camiseta que me he puesto".

Lo concreto es que los hinchas de Central esperan con ansiedad que esta negociación avance para que los canallas no se queden sin el Toro y tengan que salir a buscar un delantero a menos de una semana del debut en la Superliga.