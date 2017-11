Los goles de Fernando Zampedri como "alternativa"

Otra vez al banco. Zampedri no podrá darse el gusto de enfrentar de entrada a su ex equipo en un partido crucial como el de hoy.

Otra vez al banco. Zampedri no podrá darse el gusto de enfrentar de entrada a su ex equipo en un partido crucial como el de hoy. Marcelo Rubén Bustamante

Hay algunas cosas que parecen obvias, pero que en Central funcionan de otra manera. Al menos ciertas decisiones atentan contra ese espíritu lógico. Otra vez, el goleador del equipo se quedará afuera de los once. La referencia va para Fernando Zampedri, quien nuevamente deberá esperar su oportunidad en el banco de relevos. Como sucedió en los dos últimos encuentros por Copa Argentina, Germán Herrera es elegido para acompañar a Marco Ruben en la ofensiva. Y esta vez la ausencia del entrerriano toma más relieve porque se da justo ante su ex club, al que tantas manos le dio en el último tiempo, incluyendo el partido por Copa Sudamericana, con el que se despidió del Decano.

Salvo honrosas excepciones, en el fútbol no hay indiscutidos. Y con Zampedri pasa algo de eso hoy en Central. Lejos está de tomarlo como un inamovible, pero su condición de goleador también lo ubica en un sitial de cierto privilegio. Indudablemente para Paolo Montero eso no cuenta.

Los goles que tiene en su haber desde que llegó a Arroyito lejos están de otorgarles ciertas licencias. Ni siquiera haber sido el jugador que le dio la victoria al equipo en el electrizante 3-2 sobre Godoy Cruz, en el que también fue al banco e ingresó en el complemento, le jugó a favor. El pasado fin de semana, cuando Paolo guardó jugadores pensando en el choque de esta noche, Zampedri estuvo en cancha.

Esas cinco conquistas que lleva, tres por la Superliga (Temperley, San Martín de San Juan y Argentinos Juniors) y dos por la Copa Argentina (Deportivo Riestra y Godoy Cruz) hoy no le alcanzan para que Paolo lo ubique como punto de referencia y a partir de sus características buscar un acompañante ideal.

Y es entendible que en Tucumán hoy sientan cierto alivio por no tenerlo enfrente, al menos desde el arranque. Es que la huella que dejó Zampedri en el Atlético fue muy fuerte. Por sus actuaciones pero sobre todo sus goles en el Decano varios clubes, entre ellos Central, pusieron sus ojos en su figura. El propio Ricardo Zielinski le dijo a Ovación durante la semana que el delantero oriundo de Chajarí era una de las cartas fuertes del equipo canalla. Lógico que el DT piense de esa manera, si los goles de Zampedri en su estadía en el norte ayudaron al equipo a clasificar primero a la Libertadores y después a seguir carrera en la Copa Sudamericana, donde se despidió con un gol en su último partido (3-2 sobre Oriente Petrolero, en Bolivia).

Muchos hinchas de Central también piensan que el goleador debe jugar, pero el dueño de las decisiones es Montero, quien otra vez optó por dejar a Zampedri, quien conoce a la perfección a la mayoría de quienes hoy serán sus rivales, nuevamente en el banco.