Los Giorgis esquiaron en el patio de su casa

De las 28 medallas que ganó Argentina en las primeras cinco jornadas de los IV Juegos Suramericanos de Playa, que se están disputando en Rosario, 6 de ellas están en la casa de los Giorgis, en Puerto Roldán. Ignacio (18), el mayor de los tres hermanos, ganó dos y Tobías (16), el que le sigue, logró las otras cuatro consiguiendo una performance histórica ya que nadie consiguió capitalizar esa suma.

El domingo fue el último día de actividad y ayer los dos atletas rosarinos volvieron a sus rutinas. Ignacio arrancó Ingeniería Industrial en la UNR, mientras que Tobías volvió al Colegio Los Arroyos donde cursa. Por la tarde, con Francisco (10) que sueña con emularlos alguna vez como anfitrión, ambos deportistas recibieron a Ovación en su casa, la que hasta este fin de semana sirvió de búnker del seleccionado argentino de esquí acuático.

"Era la primera vez que participábamos en los Suramericanos de Playa, por lo que había muchas expectativas... queríamos saber de que se trataba. Además éramos locales y conocíamos cada secreto del lago", destacó Tobías.

El hecho de ser local en el patio de tu casa, ¿fue una presión o una ventaja?

Un poco de las dos. Presión porque está toda tu familia, amigos, gente del barrio que viene a verte y no querés defraudarlos y una ventaja porque estás en tu casa, en el lago en el que entrenás todos los días y conocés como a nada en el mundo. (Tobías)

¿Para esta competencia se prepararon distinto?

No, tratamos de hacerlo de la misma manera que lo hacemos para cualquier torneo. Intentamos entrenar lo más que podemos, siempre y cuando el clima y las condiciones lo permitan. El esquí es un deporte que si no estás preparado físicamente no podés dar el máximo y podés sufrir lesiones musculares. (Ignacio)

¿Qué te pareció el nivel de la competencia?

Era bastante alto. Nosotros estábamos acostumbrados a competir en Sub 21 o Sub 17 que son chicos de nuestra edad y esta vez había esquiadores de 30 y 35 años, como el chileno Rodrigo Miranda, que es top ten mundial tanto en overall como en salto y es un competidor muy duro. En slalom es donde más se nota la diferencia de edad, porque uno es más fuerte que el otro y llega más lejos, pero creo que supimos dar pelea y se logró bastante. (Tobías)

Estuviste muy cerca de conseguir una medalla dorada en overall figuras. ¿Qué pasó?

Dejé todo y la verdad mejor no podía haber esquiado. En figuras fui y volví y en las dos pasadas no me caí. Me sacaron una figura que si me la hubieran dado hubiese ganado, pero no me reprocho nada. Estoy contento por la plata y por ahí me queda algo por no haber ganado ese oro, pero estoy feliz. (Tobías)

Puede ser motivo de revancha.

Si, obvio. Es algo que motiva para el Panamericano de Lima. (Tobías)

¿Qué les dejó esta experiencia?

Fue una oportunidad única... y que sea justo en esta casa. Creo que fue una buena experiencia para poder promover el deporte en un país donde hacen falta esquiadores. Es una competencia que motiva para el resto de la temporada. (Ignacio)

¿Este amor por el esquí es genético?

Sí, pero creo que mi papá es el más apasionados de todos. (Germán)

¿Y de ahora en más, qué?

En abril está el Latinoamericano en Chile; en mayo el Junior Masters en Giorgia, EEUU, donde van los 5 mejores del ránking, el Mundial Sub 21 en Canadá y el Panamericano de Lima en julio. (Tobías)