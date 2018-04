Los Ford vienen marchando en Concepción del Uruguay

Los beneficios aerodinámicos que recibieron los Ford surtieron inmediato efecto y en Concepción del Uruguay resurgieron como el Ave Fénix. No sólo lograron la pole position con Matías Rossi (su 30ª personal), sino que metieron 6 autos en el top ten. El mejor Dodge fue llamativamente de nuevo el de Jonathan Castellano, 3º pese a carga 20 kilos de lastre, el mejor Chivo el de Norberto Fontana recién en el 8º lugar y el mejor Torino Emiliano Spataro en el 11º. ¿Los zonales? Muy atrás, nuevamente con Facundo Ardusso como el más rápido pero en un lejano 14º lugar.

No sólo Rossi hizo la pole y el Pato Silva el segundo lugar, sino que excepto por Castellano, hubo 5 Ford entre los 6 primeros, además encerrados en medio segundo. A partir de ahí las diferencias se ensancharon mucho, algo que no venía sucediendo. Por supuesto, las quejas empezaron a escucharse, como la del heptacampeón Guillermo Ortelli, quien expresó que "en 2016 peleé el título con Werner hasta la última curva con el reglamento anterior que se mantuvo hasta esta carrera. No sé porqué ellos perdieron rendimiento desde entonces. Además, en las primeras carreras había 30 autos dentro del segundo y ahora no fue así". De hecho, sólo 16 lo hicieron.

En tanto, el parejense Ardusso no puso excusas por ahora. "Mi mejor clasificación fue estar 5º, así que no me extraña esta posición (14º). Espero ser el mejor Torino".

El Torino de Ardusso perdió terreno porque primero a Dodge y ahora a Ford los beneficiaron, y aunque está 4º en el campeonato se ve lejos de la lucha. El rafaelino Nico González mostró un avance en el comienzo del año pero ayer bajó al 25º puesto. Mientras que las Dodge del UR Racing volvieron al fondo. Después del 4º puesto del piloto de Cuatro Esquinas Sebastián Diruscio, en medio de un clima de lluvia y sol, quedó 34º a casi 2 segundos de la punta. A su compañero y vecino de Carreras, Juan Marcos Angelini, le fue peor. Debió parar el motor porque levantó presión y quedó último.

Ford volvió a la gran pelea, pero la ayuda parece que fue excesiva.