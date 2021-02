Los errores de Kudelka influyeron para un mal comienzo de Newell's

Frente a esa realidad, el entrenador falló en la conformación del medio. Mandó a Pablo Pérez a jugar de Julián Fernández y lo dejó expuesto. Es que no se encuentra en condiciones de convertirse en un volante tapón que respalde a los zagueros en defensa. El físico no le responde para semejante exigencia y para prevalecer en el mano a mano. Encima, el temperamento tampoco lo ayuda y recurre habitualmente a cometer infracciones.

La mejor muestra fue la dura falta que le cometió a Agustín Bouzat, que debió dejar la cancha con un esguince de tobillo (se descartó que fuese una fractura), luego de un peligroso cambio de frente de Facundo Nadalín. La tarjeta roja que mereció en ese momento y no le sacaron la recibió en la segunda etapa cuando sujetó de la camiseta a Juan Martín Lucero.

A esta altura de su carrera, el volante necesita tener mayores libertades para ocuparse de la circulación y distribución, nada parecido a lo que le tocó asumir en Liniers. Para colmo ni Jerónimo Cacciabue ni Braian Rivero le dieron una mano para la obstrucción. Mientras tanto, Juan Sforza, único mediocampista central en Liniers, observaba todo desde el banco y tenía que aguardar hasta los últimos 20’ para jugar.

La equivocación de Kudelka no quedó en la posición que le destinó a Pérez, sino en mantenerlo en la cancha estando amonestado, al filo de la expulsión. El entrenador había actuado distinto, en una situación igual en enero pasado, justamente también ante Vélez, cuando sacó al volante. En ese momento se ganó la reprobación porque Pérez era uno de los mejores y porque al rato que salió el rival anotó el gol de la victoria.

Otra disposición que generó controversia fue el reemplazo de Ignacio Scocco por Mauro Formica en la segunda etapa. Newell’s se quedó así sin centrodelantero estando en desventaja. La floja tarea del atacante no pareció justificativo para quedarse sin uno capaz de aprovechar cualquier oportunidad frente al arco. Es cierto que si el goleador no influyó el tiempo que estuvo en cancha también se debió a que no fue abastecido.

Y si a Scocco no lo asistieron fue por la postura precavida del equipo, que recién se soltó en el segundo tiempo. Pero a Kudelka ni siquiera le dio resultado jugar con precaución, porque le llegaron fácil por los costados. Allí también estuvo la mano fallida del entrenador, que no encontró respuesta en los jugadores elegidos y no atinó a mover el banco más rápido considerando el bajo nivel de Cacciabue, Rivero y Nicolás Castro.

Resulta inquietante que Newell’s se parezca mucho al del cierre del torneo pasado, sin que el entrenador haya conseguido una mejoría. La esperanza es que las probables incorporaciones, sumadas a las llegadas de Franco Escobar y Fernando Belluschi, le sirvea para encontrar un mejor funcionamiento y así dejar atrás un comienzo que sembró dudas.

El desgaste con la conducción del club

Frank Kudelka ya no tiene la completa aceptación de la comisión directiva, que casi se reduce a su vicepresidente segundo, Cristian D’Amico. No fue un hecho menor que desde el club se decidió que no diera la conferencia de prensa previa al debut en el torneo. Es que existía la preocupación de que el DT pudiera hacer hincapié en los refuerzos que está esperando.

Con Kudelka es posible coincidir o no con sus declaraciones. Pero siempre se mostró predispuesto a atender a la prensa y no fue idea suya no hablar antes del partido con Vélez.

La realidad es que el entrenador se caracteriza por ser frontal y no había interés de que hable, quedándose entonces el hincha sin conocer de boca del entrenador cuál es el objetivo de Newell’s para el actual torneo.

Tras la derrota en Liniers, Kudelka sí estuvo en contacto con la prensa. Dijo que “se gestionó mucho por los refuerzos” y que no es culpa de nadie que se incorporen con el torneo ya empezado. Pero fue evidente que no se siente cómodo. “Todos, incluidos ellos (por la dirigencia), esperábamos ya encontrarnos con otro tipo de variantes”, manifestó.

El desgaste entre el cuerpo técnico y la conducción del club es real. Y solo los buenos resultados pueden suavizar la relación.