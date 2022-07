Los equipos femeninos de Old Resian y Provincial sacaron el pasaje para el Regional

Old Resian se impuso en el torneo local con 29 puntos, mientras que Provincial sumó 17. Gimnasia de Pergamino y Los Caranchos clasificaron en juveniles

Fiesta tricolor. Las chicas de Old Resian ganaron el torneo de Rosario y clasificaron al Regional

El domingo pasado finalizó en torneo Apertura de Rugby Fem , certamen que definió a los representantes rosarinos en el Torneo Regional . Old Resian y Provincial clasificaron a la etapa regional en mayores , mientras que Gimnasia y Esgrima Pergamino y Los Caranchos lo hicieron en juveniles.

Zona Campeonato: Old Resian 46, Los Caranchos 0; Provincial 19, Jockey Club Venado Tuerto 12; Old Resian 36, Jockey Club Venado Tuerto 0; Provincial 29, Los Caranchos 7; Los Caranchos 7, Jockey Club Venado Tuerto 26 y Old Resian 45, Provincial 0.

Posiciones: Old Resian, 29; Provincial, 17; Jockey Club Venado Tuerto, 11 y Los Caranchos, 1.

Zona Desarrollo: Logaritmo 41, Belgrano SN 0; Carcarañá 15, Los Pingüinos 12; Logaritmo 29, Los Pingüinos 0; Carcarañá 15. Belgrano SN 0; Logaritmo 7, Carcarañá 7 y Belgrano SN 5, Los Pingüinos 19.

Posiciones: Logaritmo, 25; Carcarañá, 15; Los Pingüinos, 14 y Belgrano SN 0.