"Los dirigentes a veces llamaron"

"A veces los dirigentes me llamaron para pedir que no deposite los cheques, y la verdad es que no quiero entrar ni tener conflicto como pasó con otros jugadores, por eso agacho la cabeza. Sé que esta situación va a cambiar en algún momento", dijo Víctor Figueroa en una declaración que demuestra claramente cómo es la situación económica en Newell's, cómo se sucedieron los inconvenientes que derivaron en la sanción de quita de 3 puntos en la tabla de posiciones al final del campeonato por la nueva reglamentación de la Superliga, cómo deben manejarse futbolistas y dirigentes en tiempos de arcas muy secas. Todo bien mientras haya acuerdo, mientras se pueda caminar por la delgada línea del precipicio que está marcada, pero no por el fallo que ya se conoció sino en los sucesivos porque los clubes mensualmente deben demostrar en la AFA que están al día con sus planteles para no ser sancionados.

La declaración del Negro Víctor Figueroa en una entrevista televisiva en Rivales, de la TV Regional, suenan fuerte porque justo las pronunció luego del fallo con descuento de puntos a Newell's y porque precisamente él es uno de los jugadores implicados en el expediente, en el que figura que el club mantenía una deuda de $2.715.096,48 al 30 de junio pasado y que se la habían documentado en 4 cheques con vencimientos el 15 y 25 de octubre, más el 20 y 25 de noviembre. Por lo que en la teoría debería haberlos cobrado.

Claro que también hay que observar que aquí se trata de los números al día al 30/6/17, por lo que los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, también tendría que haberlos cobrado porque de lo contrario eso automáticamente le sumaría un nuevo inconveniente al club en la presentación de libre deuda en la Superliga, lo que significaría más descuento de puntos en las tablas de posiciones y de promedio.

En esto, los propios futbolistas son los responsables de hacer cumplir lo que ellos mismos exigieron en Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) cuando realizaron el pedido en conjunto de cobrar todo lo adeudado para comenzar el presente torneo sin deudas, y en el caso de Newell's más aún porque era uno de los mayores deudores con sus jugadores. Basta además con repasar que gran parte de esta cuestión, por no decir el ciento por ciento, hizo que no continuaran en el club Maxi Rodríguez, Nacho Scocco y el Gato Formica.

Desde Newell's, el prosecretario Juan José Concina le dijo a Ovación que "hoy los jugadores están al día. Seguimos cumpliendo con las órdenes de la Superliga de presentar las declaraciones juradas mes a mes", por lo que en este sentido entonces hoy todos deben estar muy tranquilos.

Eso sí, los llamados a los jugadores para que no presenten los cheques para que no reboten por falta de fondos no pueden seguir produciéndose. Aunque es cierto que no debe ser sencillo para la tesorería leprosa, porque no solamente les deben al plantel profesional sino que también existe una importante deuda con los empleados del club (ver aparte).

Y así los futbolistas, como Víctor Figueroa que es un referente de este Newell's, no tendrán que agachar la cabeza esperando que la situación mejore.

Claro que para que esto ocurra por el parque Independencia deben vender hasta las joyas que recién asoman para hacerse de dinero para poder hacer frente a las obligaciones. Siempre teniendo en cuenta que ningún jugador tenga que reclamar en Agremiados.

"Tengo contrato hasta junio y me encantaría quedarme""En cuanto a mi futuro esperaré a ver qué quieren los dirigentes. Tengo contrato hasta junio de 2018 y la verdad es que me encantaría quedarme", aceptó Figueroa, en otra muestra de que a pesar de la difícil situación económica que atraviesa Newell's prioriza quedarse. Además de marcar con esto la chance de renovar porque se siente bien desde lo futbolístico, ya que "Llop me tiene en cuenta, me dio confianza y quiero aprovecharlo al máximo", también explicó que "con la familia estamos bien en la ciudad". Por otra parte, dijo que "antes de pensar en el clásico está Racing y debemos ganarlo".