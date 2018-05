Los cinco votos santafesinos

"Estoy en el patio de Geba a punto de votar. Santa Fe, junto a Córdoba y la Liga del Litoral, por ser las federaciones más grandes del país, tenemos 5 votos". Las palabras son del presidente de la Federación Santafesina de Tenis (FST), Jorge Capella, quien en diálogo con Ovación dio ayer más detalles que explican porqué esta provincia está en el "primer lugar" de importancia de entre las 28 federaciones del interior del país.

Capella aclaró que la FST abarca media provincia: desde Venado Tuerto hasta Gálvez (el resto inluido la capital pertenece a la Liga del Litoral). "Es una federación con 300 canchas y unos 40 mil tenistas, pero somos desde hace tres años la primera federación porque tenemos la mayor cantidad de menores de 18 años afiliados a la Asociación Argentina", dijo. Y esas características la convirtieron en una plaza seductora y en disputa para las dos listas que se presentaron ayer a elecciones.

Si bien Capella, desde hace tres años al frente de la FST, expresó que no develaría su voto, destacó que en la lista no oficialista encabezada por Agustín Calleri "hay importantes tenistas que por primera vez deciden ocupar el lugar de dirigentes y además hay un referente santafesino como Guillermo Coria, mientras que en la de José Luis Clerc no hay nadie de nuestra federación".

El dirigente valoró las elecciones en la asociación. "Hacía más de 10 años que no se votaba. Lo mismo ocurría cuando llegamos nosotros a la FST. Que haya dos listas y una elección tan pareja y reñida indica que hay gente involucrada para que las cosas mejoren", señaló.