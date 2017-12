Los chistes de vestuario y el rescate de Fontanarrosa

"Con Capusotto nos gusta el humor absurdo, ingenioso, los chistes de vestuario que riman con la guarangada. Creo que es un valor de nuestra generación, la de romper con el humor inteligente, el blanco. Está bárbaro Les Luthiers, pero nosotros nos reímos de otras cosas. Como dijo alguna vez Woody Allen, el humor ingenioso no está mal pero por ahí no provoca carcajadas sino cosquillas en el cerebro", comentó Saborido al intentar explicar cómo goza de la llamada "mala palabra", un concepto del que supo reírse el rosarino Roberto Fontanarrosa. "Siempre me llamó la atención cómo el Negro pudo despojarse del dibujo para escribir. Salvando las grandes distancias, yo intento hacer lo mismo: en el libro no cuento con imágenes, no lo tengo a Capusotto como en la tele. Este es un nuevo oficio".