Los chicas de Central hicieron historia en primera

Año 2029. Una nena pregunta: “¿Es cierto que antes los varones trabajaban de futbolistas y las mujeres no, que a las que jugaban al fútbol les decían que eso era juego de varones y que había sólo tres directoras técnicas al frente de 17 equipos de primera?” La escena es ficcional pero posible. Aunque a partir de ayer, que comenzó la era semiprofesional del fútbol femenino en Argentina, será posible contestarle: “Es cierto, pero eso ya es parte de la historia”. También se le podrá contar que ya es historia el partido que ganó ayer por 5 a 1 Rosario Central frente a Villa San Carlos, de Berisso, en La Plata (y que se televisará hoy diferido por TNT Sports a las 17.30).

Ayer fue la primera vez que un equipo femenino del interior jugó en el torneo de primera A de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y las auriazules (tricampeonas en la ciudad y líderes actuales en el torneo de la Rosarina) entraron a la cancha del club que hace pocos días dirige nada menos que Diego Armando Maradona, con ocho jugadoras del plantel en calidad de profesionales (con un sueldo de unos 22 mil pesos). Y no fueron las únicas: en un día de sol radiante, previa de lujo del Día de la Primavera, los 17 equipos femeninos del torneo Rexona 2019/2020 de AFA plasmaron esa conquista por las que muchas futbolistas lucharon (entre ellas la santafesina Macarena Sánchez, ex jugadora del actual campeón UAI Urquiza y ahora delantera de San Lorenzo).

Es cierto que el semiprofesionalismo ya marca diferencias entre clubes grandes y chicos. Boca, San Lorenzo, River, UAI y Racing arrancan con más contratos cerrados, porque AFA inyecta unos 53 millones de pesos que alcanzan a un máximo de ocho pero las xeneizes lograron 20, las azulgranas, 18 como las millonarias, la UAI, 15 y las de la Academia, 14. Todo lo que supera a los ocho corre por cuenta de los clubes (y Villa San Carlos, Lanús, Social ATV y Central, por ahora, no extenderán la inversión).

Tal vez dentro de una década, las técnicas no sean sólo las de Lanús (Karina Medrano), Huracán (Juliana Lozano) y Central ( Roxana Vallejos) sino muchas más, y haya más árbitras, y dirigentas, y por qué no una presidenta en AFA. Y se le pueda contar a esa nena que este torneo ya no tiene nombre de desodorante sino, por ejemplo, el de Macarena, quien se animó a denunciar por las redes la vulnerable situación en la que hasta hace pocos meses jugaban las mujeres (sin contratos, con viáticos míseros y hasta usando la ropa que desechaban los equipos masculinos).

Y, tal vez, se recuerde en diez años o menos, que el 20 de septiembre de 2019 fue un día sin igual para muchas mujeres que aman jugar con la redonda.

En un estado casi artesanal

Cuando las cosas recién arrancan es lógico que no estén aceitadas como las que se vienen dando década tras década y cada fin de semana. ¿Un ejemplo? La síntesis deportiva. En un partido de primera o de ascenso de fútbol masculino, en general, se tiene en las horas previas al partido el dibujo de cómo parará cada técnico el equipo (si 4-4-2 o si 4-3-2-1). Y se cuenta con los nombres de quienes saldrán a la cancha en el arranque y se sabe quiénes arbitrarán. Bueno, eso ayer no sucedió en el fútbol semiprofesional femenino en el que todo se va construyendo casi artesanalmente. Una muestra fue el viaje. Las chicas de Central fueron acompañadas por el cuerpo técnico y además viajó la vocal de la comisión directiva, Carla Facciano quien las cuidó maternalmente. Las chicas almorzaron sándwich y gaseosa en el viaje. Nada de lujos obscenos. "Es que recién empiezan en esto y hay que cuidarlas y acompañarlas", dijo la dirigente de este plantel canalla, especialmente joven. Además ayer, cuando el plantel de Central estaba arribando a La Plata, aún no se sabía cuál sería la tríada arbitral del cotejo. Sí se supo que el rival contaría con algunas bajas porque varias jugadoras no habían logrado tener aún el carné de AFA.