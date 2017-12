Los capitanes saben que es un juego

Los capitanes. Pocrnjic y Ferrari bajaron un mensaje antiviolencia para el clásico del domingo. Leonardo Vincenti

El domingo se juegan los 90 minutos de fútbol. Por ahora sólo se habla y se escribe. Después se hará dependiendo del resultado puesto y del juego terminado. Y todo en la previa confluye en esos minutos deportivos que se vivirán, esta vez en el Gigante de Arroyito. Y desde todos los sectores vinculados al fútbol se busca la tranquilidad y el entendimiento que todo debe colaborar para que gane el fútbol primero para que todo sea más simple de tratar después. Y hasta la naciente Superliga, dentro del seno de la AFA, aportaron con la convocatoria a los capitanes de ambos equipos para que se unieran y cuenten cómo viven el gran partido. Y lo destacado es precisamente en sus visiones sobre los niveles de juego. "Newell's es un equipo que mejoró mucho en los últimos partidos, tiene jugadores que son rápidos y que en cualquier momento te pueden crear una situación de gol. Si aprovechan las pelotas perdidas nuestras en el medio, saldrán rápido y bien", explicó Paulo Ferrari. "Central es un equipo que presiona mucho, sobre todo en su cancha, que no te da la posibilidad de generar espacios en mitad del campo de juego. Tienen jugadores de buen pie y mucha dinámica, tendremos que estar muy atentos a que no les queden espacios para que los aprovechen", reflejó Luciano Pocrnjic.

Esto es lo destacado. Que los futbolistas se encarguen de saber cómo juega el rival, de ver cómo ganarle. "La obligación de salir a ganar la tenemos los dos equipos, después cada uno hará el planteo que crea conveniente", advirtió el arquero rojinegro.

Después entrará a tallar la presión del entorno, la localía (sobre todo ahora que no hay hinchas visitantes), y hasta la dosis de suerte que siempre en algún porcentaje influye. "Todas las veces que me tocó jugar un clásico la presión fue la misma", confió el referente auriazul.

Entre los detalles del partido también hay que tener en cuenta la experiencia y la juventud de los protagonistas. "Nosotros contamos con un plantel con muchos jóvenes y varios jugadores que vienen de otros equipos", dijo Lucho para agregar que "los juveniles son del riñón del club y saben más que nadie qué significa el clásico para el club. Son el futuro de la institución y van a dejar todo, van a hacer un gran partido". A su vez, el Loncho señaló que "la experiencia es importante siempre, más en esta clase de partidos porque son difíciles", sin embargo sentenció que "es cierto que en nuestro equipo hay más jugadores que tiene varios clásicos en su historial, no creo que eso sea determinante, pero sí importante".

Y ser hincha del club en el que defienden la camiseta es otro punto a tener en cuenta, y Ferrari dejó claro cómo se maneja eso: "Los que nacimos en el club no nos podemos despegar del hincha, pero después hay que jugar el partido y ahí está la posibilidad de ganar". Pocrnjic también lo reflejó al decir que "voy a tratar de estar a la altura y con la máxima responsabilidad que requiere el partido. Estoy muy contento de jugar un nuevo clásico, de poder disfrutarlo".

Precisamente disfrutar es la consigna. Para ellos que estarán en el campo de juego y para los hinchas. "Jugar un clásico siempre es importante y lindo", dijo el lateral canalla. "Lo único distinto de este clásico tal vez es que se juega en la última fecha del año", apuntó el arquero leproso.

"El partido se define adentro de la cancha y hay que jugarlo un ciento por ciento, pero hay que desdramatizarlo y eso se hace respetando al equipo rival", agregó Pocrnjic. "Los clásicos siempre se juegan fuerte, pero no hay que equivocarse, sólo se trata de un partido de fútbol", dijo Ferrari.

Y el final de la reunión coincidió con lo que debe ser el final de los 90' y lo remarcó el Loncho: "Cuando termina el partido, el clásico termina ahí. No justificamos ningún tipo de violencia". Y Lucho cerró: "Hay que aprender a convivir adentro y afuera de la cancha".

