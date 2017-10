Los bares se tiñeron temprano de rojinegro

El estreno del fútbol pago por TV generó la vuelta masiva de los hinchas a los bares de la ciudad. Ayer fue la primera vez que Newell's jugó su partido bajo el sistema de "pague para ver" que se reinstaló tras el fin del Fútbol para Todos y muchos simpatizantes leprosos eligieron desayunar en bares para seguir las alternativas del equipo del Chocho Llop.

En la mañana de ayer los hinchas rojinegros que no pudieron pagar el "pack fútbol" que les permite ver el cotejo por TV en sus domicilios y que tampoco tuvieron la oportunidad de asistir al Coloso (donde además debían afrontar el bono especial), coparon los bares de avenida Pellegrini que transmitían en sus pantallas el cotejo entre leprosos y funebreros.

Así, familias, grupos de amigos, parejas y hasta hinchas sueltos se sentaron en las mesas de los bares a desayunar atentos a las imágenes que devolvían los monitores.

Por eso estallaron en la apertura de Brian Sarmiento, aplaudieron el cabezazo goleador de Bruno Bianchi para el 2 a 0, se contuvieron ante las situaciones claras que dilapidó Luis Leal y terminaron sufriendo en los minutos finales tras el descuento visitante.

Igual tras el pitazo final hubo aplausos por haber conseguido la victoria que necesitaba como el agua el equipo leproso.

La realidad es que volvió el escenario de los bares como punto de encuentro para ver los partidos. No todas las personas tienen los recursos económicos para ir a la cancha o comprar el sistema de fútbol codificado, por lo que la postal que se vivió ayer por la mañana en la zona céntrica de avenida Pellegrini será una constante con el paso de los fines de semana.

También las transmisiones radiales tendrán un gran incremento de oyentes.

El fútbol es la gran pasión argentina y el hincha más allá de los bolsillos flacos siempre se las va a arreglar para estar pendiente de la suerte de su equipo.

En la cancha, en bares frente a la TV, por radio y hasta por las redes sociales, la pasión por vivir el fútbol en vivo no se detendrá.