Los arbitrajes, en la mira

El arranque de la Copa del Mundo ofreció partidos en los que los malos arbitrajes generaron polémica y malestar. En tres de los partidos que se disputaron hasta el momento hubo selecciones que fueron perjudicadas por los fallos arbitrales.

Uno fue un tackle alto al fijiano Peceli Yato no sancionado en el partido que protagonizaron Australia y Fiji. Otro, una jugada polémica en el clásico entre Nueva Zelanda y Sudáfrica y el tercero (que involucra a la Argentina) fue un fuera de juego y un robo ilegal en el choque ante Francia.

Numerosos observadores destacaron que Fiji fue dirigido como si se tratase de un "equipo chico", argumento que también utilizó el entrenador argentino Mario Ledesma, quien criticó dos acciones sancionadas por el australiano Angus Gardner en los últimos minutos del partido perdido contra Francia y que no habrían favorecido a Los Pumas: un fuera de juego de Louis Picamoles y una recuperación ilegal de Maxime Machenaud en un scrum en la última jugada del encuentro.

"Es una lástima que nos dirijan como a un país chico", declaró el técnico de Los Pumas tras el partido con los galos. "En la primera acción, Picamoles tomó el balón dos o tres metros en offside. El árbitro de touch se lo dijo al principal, pero éste no lo escuchó. Y en la última jugada, el tackleador no se apartó y nuestro número nueve no pudo agarrar la pelota. Y era un penal fácil para nuestro pateador", argumentó el ex hooker.