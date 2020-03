El entrenador de los All Blacks, Ian Foster, admitió que los test ante Gales y Escocia en el mes de julio seguramente serán cancelados como consecuencia de la pandemia. “Es muy razonable que los viajes internacionales no se hagan y que las fronteras se sigan cerrando, por lo que creo que los All Blacks no jugarán en julio en el Reino Unido”, dijo con criterio.