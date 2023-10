Los 23 de Los Pumas, la sorpresa del medio scrum y la lluvia: todo listo

Los Pumas buscarán la hazaña de llegar a la gran final del Mundial de Rugby 2023, nada menos que hasta los All Blacks. Sorpresa en el medio scrum, la lluvia y lo que hay que saber

Los Pumas que van por la gloria eterna ya están. Michael Cheika dio a conocer los 23 jugadores que van a representar a la selección argentina en la semifinal del Mundial de rugby 2023 ante los poderosos All Blacks , que también anunciaron sus 23. Sorpresivamente, Gonzalo Bertranou será el medio scrum titular y llevará la 9 este viernes en el Stade de France.

Este jueves amaneció con lluvia en París y se espera agua para la hora del partido, también cosa que no nos favorece del todo ya que Nueva Zelanda está muy acostumbrado a jugar con esas condiciones. Pero volviendo a lo del medio scrum, fue sorpresivo ya que Cubelli estuvo presente frente a Gales y creo que cumplió con creces ya que el equipo rindió mejor y se sentía su presencia en cancha.

Los Pumas buscarán escribir la historia ante los All Blacks

Mas allá de esa modificación no hay muchas mas novedades, el equipo sale igual: 1 Tomas Gallo, 2 Julian Montoya, 3 Fran Gomez Kodela, 4 Guido Petti, 5 Tomas Lavannini, 6 Juan Martin Gonzales, 7 Marcos Kremer, 8 Facundo Isa, 9 Gonzalo Bertranou, 10 Santiago Carreras, 11 Mateo Carreras, 12 Santiago Chocobares, 13 Lucio Cinti, 14 Emiliano Boffelli, 15 Juan ignacio Mallía.

¡¿Qué quiero decir con esto? La presión es toda de ellos, creo que si el equipo arranca bien y marcamos primero, a los de negro se les va a venir mucha presión encima. Está claro que nuestro partido deberá ser perfecto, corrigiendo los errores defensivos, sobre todo el no esperar tanto, sino por el contrario ir a buscarlos bien arriba, quitarles tiempo y espacio para que no puedan realizar su juego de ataque que con espacios es imparable.

El line puede llegar a ser una fortaleza este fin de semana y hay que sacarle provecho como así también el maul que viene siendo regular. Ahí podemos lastimarlos.

En el scrum va a estar la psicología del partido, por ende Argentina tendrá que cambiar la tendencia que por ahora no viene siendo la mejor.

Los Pumas están muy bien en cuanto a la disciplina y hay que mantenerlo, ya que cometimos pocas infracciones en los cuartos. El juego con el pie es otro punto que nosotros podemos explotar más, sobre todo en las pelotas a competir ya que tenemos un especialista de nivel mundial como Emiliano Boffelli .

Falta poco para que nos enfrentemos al mejor país de rugby de la historia en una semifinal en París. El partido mas complicado de la historia para Los Pumas, pero ¿qué más lindo que eso? Si nosotros nacimos peleándola. Creo en este equipo y confío muchísimo en estos jugadores. Si anotamos temprano y le trasladamos la presión a los All Blacks vamos a ganar porque ya no es como antes, que a los 60 minutos nos quedábamos sin nada. Ahora en el banco tenemos de todo, Sclavi un toro que entra siempre muy bien, Agustin Creevy nuestra leyenda y de los mejores hookers del mundo en la historia y ahora, Moroni, que te voy a decir de Tute si ya lo vieron todos, es alguien diferente con una entrega total a quien le encanta jugar estos partidos. O Jero Bello. El ex Atlético del Rosario está jugando bárbaro, Bazán Vélez que potencia y velocidad asegurada; Nico Sánchez, un diez que jugaría de titular en muchísimos seleccionados del mundo y con el 100% de efectividad, demostrando un gran momento.

Está todo dicho, el viernes en el Stade de France Los Pumas van por la gloria. Nosotros empujemos desde donde nos toque. Vamos Argentina!!!!!