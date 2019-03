Los 100 años del equipo Che

Al Valencia alguna vez lo bautizaron "el equipo Che" y no sólo por la gran cantidad de jugadores y entrenadores argentinos que pasaron por su cancha sino porque la expresión "che" está tan arraigada allá como acá.

Los filólogos aseguran que la muletilla que muchos creen puramente argenta fue usada por guaraníes, árabes, judíos sefardíes y valencianos. Lo cierto es que el club que lleva el nombre de la ciudad mediterránea que lo cobija celebró el domingo pasado sus 100 años y lo hizo a lo grande, con un "partido de leyendas" contra ex jugadores de la selección española. Y del lado de los dueños de casa jugaron tres ídolos de Central: Mario Alberto Kempes, Cristian Kily González y Juan Antonio Pizzi (que se perdió las fotos del inicio). El trío local fue tan aplaudido allá como acá cuando entran al Gigante.de Arroyito.

En la fiesta del centenario participaron 200 jugadores que pasaron por el club y fueron vivados por más de 40 mil valencianos en el estadio Mestalla.

"Sentí mucho orgullo de estar ahí, soy un afortunado por recibir después de tantos años el amor de la gente de un club tan importante. Mirá, una vez vi un documental de Calamaro contando que se había emocionado en una oportunidad cuando 25 mil personas le cantaron el feliz cumpleaños. En ese momento me acordé de algo que no me olvido más. Un 4 de agosto cuando jugaba en Valencia, 55 mil hinchas me cantaron el feliz cumpleaños en la cancha", le dijo Kily a Ovación.

El actual técnico de la reserva de Central protestó un foul del español Jorge Otero en pleno amistoso y la prensa valenciana le recordó que no perdió las mañas.

"Es mi esencia —confesó Kily— no me gusta perder a nada, pero fue sólo un momento en medio de una gran fiesta".

Otro argentino que también dio el presente fue Claudio "Piojo" López sumando en el homenaje a cuatro de estos pagos, una cifra ínfima comparada a la época en que Valencia parecía haber sido parido en este país. Fue en la temporada 1970/71, cuando volvió a ser campeón después de 24 años. El entrenador era Alfredo Di Stéfano y uno de los delanteros, Rubén Valdez, había jugado en Almirante Brown y Platense. Era la época en que sólo se permitían dos extranjeros por equipo y Valencia siempre optaba por un argentino.

En 1973 se sumó desde Independiente Ramón Toribio Adorno y tres años después El Matador, el extranjero más ovacionado este último domingo, el que portó la réplica de la bandera fundacional del club y tal vez el que más hizo vibrar en la historia a los simpatizantes del Valencia. Es que el ex delantero y campeón mundial en 1978 fue el goleador en los dos primeros años de Valencia (hizo 24 goles desde el 76 al 77 y 28 del 77 al 78). Además, con él, el club sumó tres títulos, dos de ellos internacionales: "Siempre digo que nadie es profeta en su tierra y que Mario es un emblema poco reconocido en el fútbol", aseguró Kily sobre Kempes.

En los 70 también pasó por el club el atacante de Boca Darío Felman y en los 80 llegaron el ex Racing y Central, Juan José Urruti (1983) y el ex Renato Cesarini y de Newell's Rubén Ciraolo (1987).

Pero el verdadero aluvión llegó en los 90 con Pizzi (93/94), Fernando Cáceres (96/98), Lopez (96/2000)Guillermo Morigi (97/99), Ariel Ortega (97/98) y Gustavo Campagnuolo (97/99) , Kily (99/2003) y Mauricio Pellegrino (1999/2004). En el 2000 llegó Roberto Ayala y Pablo Aimar (2001/2006). Con el técnico nacido en Chabás, Héctor Cúper, el equipo ganó la Supercopa española, fue protagonista de la Liga y llegaron dos veces a la final de la Champions League. Otro rosarino en el equipo fue el ex ñulista Ever Banega (2009/2013) y Pizzi se transformó en 2014 en el 7ª entrenador argentino (además de Di Stéfano y Cúper, dirigieron Alejandro Scopelli, entre el 62/63; Oscar Valdéz, del 85 al 86; Jorge Valdano, en el 97 y Pellegrino, en 2012). Todos parte del centenario equipo Che.