Loga se quedó con el Torneo de Clubes Campeones de la URR

Loga tuvo su propia fiesta. El conjunto matemático sacó bien las cuentas y se quedó con la VII Edición del Torneo de Clubes Campeones de la Unión de Rugby de Rosario al vencer en la final a Duendes por 12-0 adjudicándose de esa manera la Copa de Oro. La Copa de Plata, en tanto, fue para Gimnasia y Esgrima, que derrotó a Tacuara (representado por el club Almafuerte de Las Rosas) por 15- 5. Lamentablemente Estudiantes, Jockey Club de Venado Tuerto y Atlético del Rosario, por distintos motivos, no asistieron al evento.

En su campaña, el bordó de Ibarlucea superó en la etapa clasificatoria a Jockey Club por 19-0, a Provincial por 19-5 y a Gimnasia y Esgrima por 12-7, quedando como puntero de la zona 2 . En la Zona 1, Duendes había vencido a Tacuara 15-7, a Old Resian 21-14 y a Universitario 33-0.

Lo cierto es que en el primer tiempo no se sacaron ventajas. Las acciones fueron muy parejas en las que los dos conjuntos abusaron con el uso del pie. El verdinegro insinuó más de lo que aportó y se sumó a la desprolijidad general, generando entre ambos equipos un concierto de imprecisiones y poca lucidez.

El complemento arrancó y siguió en la misma sintonía hasta que Valentín Pierovecchio marcó el try. A partir de ahí, Loga se envalentonó y fue por más coronando su decisión con el try de Julián Valdano que empezaba a definir la historia. Lautaro Marco metió la conversión y después no hubo tiempo para más. La Copa de Oro quedaba en casa.

El plantel campeón estuvo integrado por Pablo Córdoba, Ezequiel Velazquez, Norberto Suárez, Tobías Pacor, Manuel Muñiz, Juan Irigoitía, Juan Manuel Arriazu, Lautaro Marcos, Ignacio Vidal, Santiago Gattuso, Luciano Papini, Mariano Voltattorni, Fabrizio Voltattorni, Miguel Aymeric, Juan Arredondo, Iñigo López, Ramiro Bascetta, Santiago Coronel, Gabriel Voltattorni, Juan Zapata, Renzo Triberti, Juan Cruz Francesio, Agustín Di Prinzio, Joaquín Yacob, Valentín Pierovecchio, Stefano Berardinelli, Julián Valdano, Ciro Cáceres, Bruno Pereyra, Martín López, Pedro Vallejos Maestri, Brandon Jaume, Pablo Cabrera, Fabrizio Marsili y Alejandro Cenitagoya.

Para el presidente de la institución anfitriona, Germán Francesio, “este torneo ya se instaló en el calendario rosarino como puntapié de la temporada deportiva. Estamos muy contentos y agradecidos con el apoyo que nos dan los clubes intervinientes, sin ellos esto no sería posible”, enfatizó.

Con respecto a los objetivos que persigue el club para su equipo de primera división, Francesio destacó que en principio lo que buscarán es consolidar el equipo porque “es muy joven, con muchos jugadores de 20, 21 y 22 años, que tienen muchas ganas y se entrenan. Pero vamos paso a paso, es un torneo largo y después que termine la primera etapa veremos para qué estamos”.