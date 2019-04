El Loco Marcelo Bielsa hizo una de sus locuras, de las lindas, y generó una discusión que recorrió el mundo. No hubo un lugar donde no se opinara sobre la actitud que tuvo el DT de ordenar que su equipo, Leeds United (Inglaterra), le concediera el empate a Aston Villa en una acción de fair play que maravilló a la gran mayoría y generó algunas voces en contra. Con el empate en uno el equipo del Loco se quedó sin chances de ascenso directo a la Premier League, aunque si hubiera ganado también era casi imposible porque precisaba no sólo ganar en la última fecha de la Championship y que Sheffield United (ganó el sábado) pierda, sino achicar una diferencia de 12 goles entre ambos. El llamativo gesto de Bielsa fue después de que su equipo consiguiera el 1-0 a los 71', cuando el rival tenía un jugador tendido en el piso. Este accionar elevó los elogios sobre la figura del ex DT de Newell's, aunque también surgieron voces disonantes.

El "ganar como sea" fue dejado de lado en esta ocasión. Y la actitud despertó ciertas opiniones encontradas. La mayoría elogiando la orden entregada por el Loco y dejando de lado una última chance de pelear por el ascenso directo, algo que se esfumó con el empate, aunque le queda el repechaje adonde Aston Villa también clasificó. En un mundo exitista esto no dejó de llamar la atención. Más aún en nuestro país, donde aún se sigue festejando el gol de Diego Armando Maradona con la mano ante los ingleses (México 86) en una viveza argento. Sí, es verdad que pasaron décadas de aquella acción y se intenta cambiar el chip, más allá de que se muera en el intento.

¿Qué habría sucedido si Bielsa tomaba una determinación en un clásico frente a Central? El Loco, seguramente, habría hecho lo mismo, pero las opiniones serían encontradas. Y la polémica intensa. Ocurrió en Inglaterra, a doce mil kilómetros de Argentina. El episodio recibió loas en cada rincón del mundo superando ampliamente los cuestionamientos de aquellos pensadores de "ganar a cualquier precio".

"El gesto es extraordinario. Eso se llama lealtad a la profesión. Y es algo para imitar", le dijo a Ovación Ricardo Giusti, campeón con la selección nacional en México 86.

En la gran mayoría de los casos de profesionales del fútbol hubo una aceptación y admiración por el mensaje que entregó Bielsa. "Es el mejor, no sólo por su capacidad sino por su grandeza. Ya no sorprende nada de lo que hace. A muchos parece que lo sorprende, pero no para el que lo admira. Es difícil dejar de lado el interés personal. De afuera todos podemos opinar, pero no es fácil hacer lo que hizo. Se paró en los valores", sostuvo el entrenador Diego Osella en consonancia con las palabras del ex jugador de Newell's e Independiente, entre otros.

El gesto de Bielsa fue relevante en un deporte donde el resultado está por encima de todo. Es Bielsa, un Loco que siempre entrega mensajes que despiertan admiración y —también— rechazo de otros. Pero su actitud sacudió todos los ambientes y disparó una discusión sobre los valores. Algo tan bastardeados por estas épocas.





Vigil lo hizo

Sergio “Cachito” Vigil, histórico entrenador de Las Leonas del hockey sobre césped, también tuvo una actitud semejante en un partido jugado contra Alemania, en Tucumán, donde hizo cobrar un gol que la árbitra estadounidense Jun Zhang había anulado. La diferencia es que era un amistoso.