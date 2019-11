Locas por la albiceleste

No llegan a la nota en autos caros ni acompañadas de los directivos sino de sus hermanos, un padrastro que oficia también de técnico o solas y en colectivos. No ganan cifras millonarias, no tienen cortes de pelo “degradé” ni los brazos cubiertos de tatuajes. No son conocidas por la prensa internacional, aunque juegan al fútbol desde niñitas y dos de ellas hace apenas meses que patean en cancha de once. Aún no viven del fútbol y a diferencia de sus pares profesionales hablan con todos y sin tapujos. Son Renata Pastorino (Adiur), Brisa De Angelis y Lourdes Legunda (Renato Cesarini), Sofía Arceo (Adiur, aunque esta semana empezó a entrenar en Central) y Luciana Ferreyra (Newell’s): las cinco rosarinas que convocó el técnico de la selección femenina de fútbol mayor, Carlos Borrello. Juegan en la categoría superior de la Liga Rosarina y son parte de la primera lista de la preselección Argentina Sub 20 con vistas a dos torneos internacionales que se jugarán el año próximo: el Sudamericano que se jugará del 4 al 22 de marzo en Buenos Aires (el estadio está por definirse) y la X Copa Mundial que se disputará en Nigeria, del 3 al 22 de julio. El martes próximo todas deberán viajar a Ezeiza para practicar tres días. Y están locas por jugar con la albiceleste.

Ayer la AFA hizo público el listado de las primeras 25 jugadoras que ya pasaron bajo la mirada técnica de Borrello en su visita de dos días por Rosario. Además de las rosarinas hay una jugadora más entre las “elegidas”: la delantera Lara López, de Newell’s, de 17 años, quien vive a 91 kilómetros al norte de esta ciudad, en la localidad de Barrancas, y debutó en la primera rojinegra hace apenas cuatro partidos y ya metió dos goles (ambos contra Defensores Unidos).

En los tres días de entrenamiento se incluirá un amistoso, las rosarinas ya le adelantaron a Ovación que intentarán “jugar en equipo” más que demostrar habilidades individuales porque eso les pidió Borrello “literalmente” la primera vez que les habló.

El fin de semana próximo el técnico seguirá mirando jugadoras, pero esta vez las pruebas serán en Córdoba, donde ya se anotaron más de 200 futbolistas. Quedan varias prácticas y preselecciones por delante, pero las rosarinas confían que de la cuna de futbolistas locales “alguna quedará”.

Tras un diálogo descontracturado, en el parque junto a los Silos Davis, las preseleccionadas con distintas camisetas locales mostraron varios puntos en común: todas comenzaron jugando al fútbol en su barrio con varones y fueron tildadas de “machonas”, cosa de la que se ríen y ya les preocupa poco. Las cinco terminaron la secundaria y quieren seguir estudiando. Cuatro de ellas trabajan. La mayoría es hincha de Newell’s. Todas apuntan a alguna futbolista de la selección argentina como su jugadora favorita: nombran a la arquera rosarina Vanina Correa, a Lorena Benítez, a Agustina Barroso y a Eliana Stábile. Y por unanimidad eligen a Leo Messi como el mejor. Cuatro de las cinco mencionan a Marcelo Bielsa como técnico preferido, aunque no hacen eje en su táctica sino más bien en su perfil ético (sólo una marca la diferencia y se queda con el técnico de su club: el Chino Sena, de Renato). Las cinco rescatan los lugares que ganaron las mujeres en el fútbol, aunque creen que “aún quedan cosas por hacer”. Sin excepción sostienen (a diferencia de los futbolistas) que los deportistas deben “ser auténticos” en todos los órdenes y no deben por qué ocultar su homosexualidad.

Todas agradecen a sus familiares por apoyarlas a jugar al fútbol y no haberlas querido convencer de practicar un deporte “más femenino”. Dicen que vivir de jugar les parece justo, pero hoy lo ven como un sueño lejano. “Aún no caigo” por haber sido elegida fue la frase que repitieron por igual. Y todas se rieron a carcajadas posando y haciendo jueguitos a la vista de todos. Están locas de contentas.