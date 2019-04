Locademia de Coudet

Y el Chacho Coudet lo logró. Cuando aún resta una fecha para cerrar la Superliga, Racing gritó campeón en Victoria tras igualar ante Tigre y aprovechando que Defensa y Justicia no pudo en su casa doblegar al tatengue (ver aparte). Por lo hecho a lo largo del campeonato y el juego desplegado no quedaron dudas de que fue un justo ganador.

No fue sencillo rescatar el punto que le dio toda la gloria a los de Coudet, porque el equipo de Gorosito necesita sumar puntos por el promedio para seguir peleando por evitar el descenso (sigue complicado). Y venía en levantada y por eso no le hizo nada simple el pleito.

Recién en el inicio del complemento rompió el cero tras una mala acción del arquero Marinelli y Solari, vivo y atento, definió. El Matador le faltó el respeto al gran candidato y le jugó con la misma intensidad que lo hacía la visita. En el palo a palo, a tal punto que Racing lo pudo liquidar de contra. Pero en tiempo de descuento Lucas Rodríguez estableció la igualdad agónica y un punto que lo mantiene vivo en la lucha por salvarse del descenso.

"Estoy muy feliz por toda la gente de Racing", dijo Coudet en el medio de la euforia absoluta tras el último pitazo de Pitana. "Somos justos campeones, nos la bancamos desde la cuarta fecha", agregó el DT antes de fundirse en un abrazo con Lisandro López, el capitán, emblema y conductor de un conjunto que marcó un estilo de juego y llegó a la gloria por méritos propios.

"Un título no me hará un mejor DT, pero todos jugamos para ser primeros. El fútbol me regaló muchas alegrías, pero hoy más que todo por estos jugadores. Por la familia, por los amigos que sufren, que estamos acostumbrados a vivir en Vietnam", sintetizó el ex conductor de Central, donde también estuvo ahí nomás de conseguir un logro deportivo en la Copa Argentina. Ayer cerró la Superliga consiguiendo su primer título como entrenador cuando aún falta una fecha y de esa manera decoró de la forma soñada toda una campaña gloriosa.

"Uno no es más vivo por ser primero ni más boludo por ser segundo. Nos bancamos todo desde la cuarta fecha. Es difícil jugar en los clubes grandes, pero hay que felicitar a Defensa por hacernos mejores a lo largo del torneo", cerró el Chacho valorando a un rival que lo siguió de cerca y se mancó en la recta final.

Racing logró el título. El Chacho lo hizo con su "locademia".