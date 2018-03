Lo sepultó con poco

Nadie se puede dejar engañar por más que la noche le haya hecho un guiño. Central no estaba para la bofetada. Pero estaba cerca. No se lo merecía, por cierto. Porque Chacarita tampoco era el más guapo. Pero estaba desentonando. Sin embargo, terminó de pie. Con el pecho inflado y mirando a todos con la frente en alto fruto del laborioso 3 a 1 que supo conseguir cuando los pronósticos indicaban otro destino. Los canallas no se resignaron en el intento. Y con flaquezas y enjundia a cuentagotas pudieron volver a izar la bandera del triunfo en un Gigante festivo. La obsesión por adquirir un pasaje a la Copa Sudamericana sigue en vilo. Nadie lo puede negar en un viernes que pintaba oscuro y fue color esperanza a futuro cercano. No caben dudas de que encontró la llave de la felicidad en el final de la mano de un infalible Agustín Maziero.

Con el diario de hoy abierto sobre la mesa de café se destaca que hay poco para resaltar del canalla en un primer acto que mostró falencias de todo tipo. La sonrisa por el gol del chileno Alfonso Parot a los 12 minutos le duró como un hielo al sol. Porque el funebrero lo sacudió en la primera que tuvo clara sin importarle el frenesí que se vivía en Arroyito. El trasandino la pifió feo y Alderete dejó en ridículo a Ledesma y compañía.

Fue así que la marcha de la bronca empezó a desfilar por las tribunas del Gigante ante lo errático que estaban los dueños de casa. No podían sincronizar. Les costaba exponer el libreto que le había entregado Leo Fernández en la previa. A eso hay que agregarle que a más de uno no se le caía una idea clara a la hora de ir al frente. La temperatura ambiental descendía al compás de la impotencia y el calorcito que se experimentaba fuera de la línea de cal.

Central estaba como partido. El Colo Gil, quien volvió a ser clave en el gol auriazul tras frotar el botín izquierdo, no comulgaba con López Pissano, quien tenía el rol asignado de generar juego en los metros finales para Herrera y Zampedri, que un ratito antes del tanto de Parot hizo temblar el palo izquierdo de Pedro Fernández.

Costaba ver al equipo amalgamado como pretendía el entrenador. Las piezas estaban bien distribuidas pero no sincronizaban. Y eso las exponían en función colectiva. Fue así que Chacarita se agrandó con poco. En base a un juego simple y veloz. Aprovechó los espacios y algunas desatenciones para ganar terreno y respeto ante un local que se sentía incómodo en todo aspecto.

Para la fase final, Leo Fernández se avivó que de seguir así era carne de cañón. Metió mano en la bolsa y sacó de la cancha al juvenil Andrés Lioi para darle rodaje a Federico Carrizo. Y modificó la estructura táctica. Recicló el flojito 4-3-1-2 con un 4-4-2. ¿Cómo quedaron para los ojos externos? Pachi volanteando por derecha, Gil junto a Fernández conformando el doble cinco que tan bien le sienta al Colorado y por izquierda bien abierto el pibe Joel López Pissano.

No es que fue una tromba de arranque, pero al menos casi desnivela nuevamente vía Parot, aunque el rebote tomó por sorpresa a Zampedri, que sigue buscando saciar su apetito voraz y no puede. A todo esto, el funebrero ya no tenía tanto peso. Flotaba por inercia más que nada, más allá de que Nahuel Menéndez despilfarró una gran acción ofensiva ante la parsimonia defensiva canalla.

Como el equipo seguía confortablemente adormecido, el DT volvió a apelar al banco en pos de salir de la crisis. Sacó a López Pissano y le dio luz verde a Camacho. Retocó lo táctico además porque el uruguayo se recostó por derecha y obligó al cordobés a moverse al otro hemisferio. Y casi llega el gol. Pachi tiró un centro que el volante charrúa conectó mal, pese a que terminó haciendo vibrar el palo derecho del uno visitante. Más allá de esta acción, Central estaba en otra sintonía. De no haber sido por las limitaciones ajenas, quizá la hubiese pasado mal de verdad.

Claro que la visita tuvo dos acciones que desnudaron más a la última línea. Primero en una arremetida de Rodríguez y luego fue Alderete quien pifió feo estando solito en un Gigante que clamaba reacción más que nada. La noche venía torcida porque parecía que todos se habían levantado con el pie izquierdo en Arroyito. Y así era imposible edificar un triunfo para nutrir la tabla y no perder un nuevo vagón en el tren de la ilusión.

Sin embargo, cuando ya pocos apostaban a favor, el pibe Agustín Maziero hizo saltar la banca al ratito de haber entrado. El punta metió un cabezazo letal que hizo tronar el estadio de felicidad y cierta dosis de desahogo. 2 a 1 y parecía la serie sellada. Pero no. Antes de que se bajara el telón, el juvenil le rompió el arco a Chaca otra vez para decretar el 3 a 1 y asegurar la noche, que fue torcida desde lo futbolístico. Aunque muy fructífera desde lo deportivo en una cita donde el frenesí estuvo a flor de piel. Claro que pese a esta victoria, el canalla tiene que ajustar varias tuercas porque no siempre se topará con un Chacarita al que enterró con poco.