“Tengo un cariño muy grande con la familia y una deuda moral con sus padres. Y él la misma con los míos. Nos llevaban a entrenar a Newell’s. Siempre me hicieron un lugar y lo mismo pasaba con mi viejo. Nos criamos deportivamente casi juntos. Debutamos ahí, casi a la par. Para mí fue una alegría enorme hacer ese camino con él. Algo que en el pueblo no se valoró (no es crítica) es que en primera división hayan debutado dos chicos de Pujato, una localidad con 4 mil habitantes”, relató Fagiani sobre una relación desde la infancia que mantiene con Scaloni.

A pesar de las dudas de aquel momento que recorrían algunos lugares del pueblo distante a 45 kilómetros de Rosario, los dos pibes en aquel momento no bajaron los brazos e intentaron dibujar su camino en el fútbol. Y vaya que lo lograron. Por eso el Indio expresó: “Vencimos esas especulaciones que se decían de que era una pérdida de tiempo ir a entrenar a Rosario. Los dos llegamos e hicimos una carrera importante consiguiendo cosas para el pueblo más allá de que no se valore”.

Y añadió: “Esto (lo de Scaloni) es algo histórico y que debería tenerse en cuenta. Que haya jugado un Mundial y ahora dirija la selección nacional. Para mí es una alegría inmensa, más aún siendo de Pujato”.