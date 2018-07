"Lo que tenía que decirle a Sampaoli, se lo dije a él"

El rosarino Sebastián Beccacece prefirió evitar la polémica. Pero de igual manera se las ingenió para dejar expuesta una situación de tensos cortocircuitos con el técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli. El ex ayudante del cuestionado Zurdo admitió que no volverá a trabajar con el casildense porque se siente "a gusto" en calidad de conductor de un equipo junto a sus colaboradores. Realizó esas declaraciones ayer, tras asumir y ser presentado en Defensa y Justicia.

El flamante entrenador del Halcón de Florencio Varela formalizó su vínculo con el humilde pero ordenado club tras haberse desvinculado de la selección argentina y en medio de fuertes cuestionamientos sobre la pésima labor del conjunto albiceleste en el Mundial de Rusia.

"Todo lo que tenía que decir, se lo dije en la cara", destacó el rosarino Beccacece sobre la relación con Sampaoli durante la competencia internacional que terminó rápido para los albicelestes.

También aclaró que "nunca tuve una discusión delante de un futbolista y no me he agarrado a piñas con Jorge ni con nadie. Siempre acompañé".

En una conferencia de prensa que otorgó ayer al mediodía junto a los que serán sus ayudantes, Nicolás Diez y Martín Bressan, quienes también renunciaron a la selección nacional, Beccacece manifestó acerca de este convulsionado paso por la selección y una supuesta pelea con el técnico: "Lo que tenía que decirle a Sampaoli, se lo dije en la cara".

Además se encargó de resaltar: "Tuve un vínculo muy cercano y directo con los 23 jugadores que estuvieron en el proceso y aprovecho esta oportunidad para darles las gracias. Para mí, ha sido una experiencia positiva desde lo personal".

"Fue muy beneficioso el proceso en la selección, por lo que aprendí. Valoro y agradezco el llamado de Jorge (Sampaoli) en su momento, pero ahora estoy abocado a este desafío y estoy muy feliz de estar acá", añadió.

Acerca de la influencia del grupo de jugadores más experimentados en el armado del plantel y la toma de decisiones, Beccacece confió que "las cosas que pasan quedan ahí. Yo mantengo la intimidad y el respeto por lo colectivo y puertas hacia adentro. Lo que plantean respecto del club de amigos son especulaciones de los medios y de la gente que opina".

Y repitió: "Yo realmente la sensación que tengo, con lo que he recibido no sólo de los 23 jugadores que estuvieron en el Mundial, sino con todos los que estuvieron a lo largo de todo el proceso, fue de un vínculo muy cercano, muy directo, y aprovecho para darles las gracias porque he sentido mucho respeto".

"Hoy (por ayer) decidí poner fin a ese vínculo (con Sampaoli) porque considero que no quiero volver a cortar la posibilidad de estar como conductor de un equipo. Me siento muy a gusto con ser entrenador y con la gente que me acompaña", subrayó con énfasis.

Esta será la segunda etapa de Beccacece en Florencio Varela. En su primer ciclo, entre el torneo local, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, dirigió al equipo en 26 encuentros, ganó 17 partidos, empató tres y perdió los restantes seis, obteniendo el 73 por ciento de los puntos en juego.