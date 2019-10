El día después del superclásico ganado por River por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores mostró más que nada los ecos de la derrota en el campamento de Boca. El plantel millonario volvió a entrenar por la mañana y todos hicieron mutis por el foro, quizá amparados en la sentencia que a modo de chicana dejó picando el DT millonario Marcelo Gallardo: “No me gusta entrar en el chiquitaje de las excusas”, dijo el Muñeco.

Pero del otro lado... El mundo Boca se convirtió en una interminable sucesión de quejas y reproches. El repudio al video de asistencia al referí (VAR) fue unánime y todas las voces se alzaron contra el manejo de la situación en la sanción del penal que derivó en el primer gol millonario, pero el que encabezó las críticas provino de otro deporte: “Como te quiero TENIS... después de ver esto... ¡deporte sin mano negra!”, escribió el tenista correntino Leonardo Mayer, fanático xeneize que siguió el partido desde Brasil, donde está jugando un challenger en Campinas.

Pero la retahíla de cuestionamientos hacia adentro del planeta xeneize sumó firmas y más firmas.

“Lo que hizo Alfaro en el partido, dejando en el banco semejante tridente para atacar (Tevez, Zárate y Salvio), por lo menos hubiese puesto a Villa, que es un jugador que te puede desequilibrar con velocidad. Me parece que fue a no perder o a perder lo menos posible”, disparó Oscar Córdoba, ex arquero colombiano bicampeón de la Copa con Boca.

Otro ex arquero xeneize, Hugo Orlando Gatti, también fue duro con el DT: “Los grandes técnicos nunca se adjudican un triunfo, pero a este le encanta terminar el partido y agarrar el micrófono. Si Boca quiere ganar tienen que jugar Tevez y De Rossi, porque a los grandes partidos los ganan los jugadores de experiencia”, tiró el Loco.

“Boca todavía no encuentra la manera de ganarle a River. No sabe si aguantar el partido o atacarlo pero no podés pensar en defender los 90 minutos porque River te va a ganar”, cuestionó el ex defensor Cristián Traverso.

Hasta el ex DT xeneize Ricardo La Volpe se sumó al coro de críticos: “Hay técnicos que no son para equipos que tienen que atacar. En un equipo grande tenés que salir a ganar de local y de visitante”, declaró el actual entrenador del Toluca mexicano, quien precisó que “Boca intentó jugar al empate”.

Entre tantos hubo uno disonante, ni más ni menos que el presidente Mauricio Macri, quien en medio de su campaña electoral con el “Sí, se puede” vaticinó que “Boca puede darlo vuelta”.