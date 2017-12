"Lo que hizo Sarmiento genera violencia"

El clásico rosarino siempre levanta polvareda. Dispara situaciones que en el día después generan polémicas. Y el partido del domingo no le escapó a esa habitualidad. Ya desde el mismo momento del reconocimiento del campo de juego, Brian Sarmiento se plantó de manera desafiante ante los hinchas de Central e incluso llegó a hacer un gesto, mientras los hinchas le decían de todo. Esto no le cayó para nada bien a Federico Carrizo, quien tras la victoria 1 a 0 de su equipo criticó el accionar de su colega. Fue cuando Sarmiento pisó el césped del Gigante con anteojos de sol y auriculares y también realizó algunos gestos que no contribuyeron en absoluto para una sana convivencia.

"Lo de Brian Sarmiento es algo que genera violencia. Por suerte ayer no pasó nada y todo quedó en la nada porque la gente no reaccionó. Pero podría haber pasado algo. Ahora la Superliga promueve que se junten los capitanes en la previa de cada clásico y lo que hizo Sarmiento no estuvo bien", afirmó Carrizo. Eso sí, el Pachi no dijo nada sobre la conducta de Fernando Tobio, quien durante el partido se tapó la nariz con una mano y moviendo la otra como que no le gustaba el olor.