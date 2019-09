Durante toda la jornada de ayer se proyectaron en los diversos programas noticiosos o de deportes muchas imágenes de los tremendos incidentes en la previa de River-Godoy Cruz por Copa Argentina, en la cancha de Lanús. El ingreso de hinchas fue cáotico, hubo disparos con balas de goma y un primo del ex jugador millonario Jonatan Maidana debió ser operado en la pierna por un disparo de bala de goma. Y los encargados de la seguridad en provincia de Buenos Aires, la Aprevide a cargo de Juan Manuel Lugones, se justificó afirmando que "evitamos una tragedia".

Según Lugones, evitaron el enfrentamiento entre la facción de la barra de Budge, que directamente no se le permitió entrar, y otra de Oeste. "Detuvimos a más de 60 barras de dos grupos distintos. Hicimos lo que había que hacer y si algún agente se excedió lo evaluaremos", declaró en relación al perdigonazo que recibió Gonzalo Maidana, que le hizo perder masa y tejido muscular en el gemelo de la pierna derecha, fue operado y hoy mismo se sometería a una segunda intervención.

"Estoy orgulloso de lo que hizo la policía. Evitamos una tragedia, había armas de fuego y hasta una ametralladora. Vinieron con entradas truchas y muchos con derecho de admisión", resumió.

Pero hay muchas imágenes que muestran los excesos policiales, como el del hincha que cae al piso cuando empiezan a disparar con balas de goma y es pateado salvajemente por un agente. También se vio correr a mucha gente que seguro no tenía nada que ver con barras.

Anoche, el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, dijo que la policía se excedió. "Lo único que le quiero desear es para todos los muchachos que sufrieron y no tenían nada que ver, es que de acuerdo con los videos que vi me pareció que se han excedido. No me voy a adelantar, pero por lo que vi son personas que iban al estadio como cualquiera de nosotros".

Secuelas que preocupan

River no sólo tuvo heridos entre los hinchas sino que dos jugadores terminaron con lesiones físicas y preocupa por la cercanía del súper por la Copa Libertadores. Ellos son Nicolás De la Cruz, reemplazado en el entretiempo del triunfo en Copa Argentina del miércoles ante Godoy Cruz, y Lucas Pratto, ambos con dolencias musculares, de esas que obligan a parar para no agravar la situación de cara al 1º de octubre.