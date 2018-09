"Lo peor fue que nos costó generar juego"

El Patón. Señaló que "la presión de Defensa sobre Ortigoza y Gil nos complicó" y que "no lo pudimos corregir ni con los cambios".

"El problema mayor es que nos costó mucho generar juego, ellos presionaron muy bien y aprovecharon una chance para ganar. Obviamente, esta derrota enoja y molesta porque fue de local, pero ya mañana a la tarde (hoy) nos pondremos a trabajar en el próximo partido (el domingo ante Gimnasia en La Plata) para recuperarnos", señaló Edgardo Bauza en conferencia de prensa. Y a lo largo del análisis reiteró que su equipo falló "en la generación de juego y por eso sólo tuvimos un par de chances en ataque, muy poco para lo que ya mostramos que podemos dar".

"El partido salió como lo imaginábamos, con ellos presionando en toda la cancha, haciéndonos un partido difícil. Pero igual no estuvimos claros con la pelota, ese fue el problema mayor", arrancó el Patón.

"Nos faltó juego por afuera, la pelota les llegó poco a los centrodelanteros. Pero también fue por la presión de Defensa, que la hicieron muy bien sobre Ortigoza y Gil", agregó el entrenador canalla.

"Tuvimos dos o tres llegadas y eso no es habitual en nuestro equipo. En los partidos anteriores generamos, pero esta vez la falta de precisión con la pelota no nos dejó llegar", continuó el Patón, que al referirse al intento de corregir eso sostuvo que buscó con "Lioi y Lovera para tener más dinámica y tratar de desbordar, pero tampoco lo conseguimos".

Y en el aspecto de que el equipo sumó su tercer partido sin goles, dijo: "Más me preocupa el hecho de que sólo tuvimos un par de llegadas y eso no puede ser. Trabajaremos para que esto no ocurra otra vez".

El DT auriazul manifestó además que "obviamente de positivo sólo podemos rescatar la gran entrega, pero no pudimos siquiera empatar y eso duele. Como también el hecho de que no seguimos en el lote de los primeros. Pero esto recién empieza, falta mucho".

