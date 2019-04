Lo mejor, con Vergara y el juvenil Almada

Con el partido de Copa Libertadores como parte de la historia, Diego Cocca vuelve a lo mejor que tiene. Amén de las explicaciones que dio en la previa del partido ante Gremio, el técnico canalla apuesta para esta noche por lo que, a priori, se supone un equipo titular. A esta altura queda claro que lo de Brasil fue un mix y que esto está mucho más cerca del ideal. Teniendo en cuenta el último encuentro por la Superliga, frente a Independiente, serán dos las modificaciones: Facundo Almada por Miguel Barbieri y Duván Vergara por Joaquín Pereyra. Sin dudas el dato más destacado es la presencia del colombiano, quien después de haberse recuperado de una lesión en el codo y de jugar algunos minutos en el Arena do Gremio esta noche tendrá nuevamente una chance desde el arranque. Es más, Pereyra ni siquiera ocupará un lugar en el banco.

Hasta aquí Vergara fue más lo que insinuó que lo que demostró. Claro que en el medio tuvo una lesión que lo marginó de las canchas algunas semanas, pero de a poco parece ir abriéndose camino. Ya jugó con el Patón Bauza (ingresó desde el banco ante Tigre y Lanús), también con el Loncho Ferrari (entró frente a Belgrano y Godoy Cruz y fue titular ante San Lorenzo) e hizo lo propio ahora con Cocca, en el choque del pasado miércoles en Porto Alegre. Seguramente lo que le jugó una mala pasada fue el severo esguince de codo que sufrió contra el Ciclón, que lo tuvo inactivo más de 20 días. De todas formas ahora con el nuevo cuerpo técnico se le abrieron algunas posibilidades.

Ante Gremio no demostró demasiado, pero sí algo más de decisión en los proyecciones de lo que había hecho Pereyra. Es más, el colombiano en esta ocasión no sólo será titular, sino que el juvenil oriundo de Paraná no figura en la lista de concentrados.

En ese sector del campo de juego Cocca no tiene demasiado. Es que Agustín Allione está con molestias en la rodilla derecha (hoy será operado, ver aparte), mientras que Andrés Lioi, volante derecho por naturaleza, no parece ser del agrado del entrenador. Es así como Vergara se abrió paso cuando se repuso de la lesión. Ahora cargará con la obligación de darle fluidez al juego, pero sobre todo dinámica al medio canalla.

El otro cambio tiene que ver con la baja de Barbieri. La quinta amarilla que recibió el zaguero contra Independiente lo marginó para este primer partido por la Copa de la Superliga y allí Cocca tenía en carrera a Almada y Ortiz, pero desde un principio se inclinó por el juvenil, quien hasta aquí fue casi siempre primer marcador central. Ahora, al lado de Caruzzo sería el segundo.

El resto será el mismo que actuó ante los rojos, con Lovera haciendo las veces de mediapunta y con Zampedri como punta de lanza. Claro que a esta altura la cosa no pasa por los nombres, sino porque Central logre lo que más necesita: ganar.