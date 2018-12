Lo mejor pasa por sus manos

A una fecha del receso de la Superliga es indudable que Alan Aguerre y Mariano Bíttolo fueron las mejores incorporaciones de Newell's de mitad de año. Con paciencia, el arquero aguardó el momento para ser titular y desde que llegó al puesto se consolidó con sólidas actuaciones. La atajada en el final del partido contra Patronato, sosteniendo la victoria por 1 a 0, fue una de las varias buenas intervenciones que tuvo en el torneo.

Aguerre tiene el privilegio de ser el primero de la historia rojinegra que mantuvo su arco en cero en cuatro partidos seguidos de local desde el debut. A fin de enero, cuando se reinicie la Superliga, tendrá la chance de prolongar esa serie contra Boca en el Coloso Marcelo Bielsa.

Suplente en Vélez, a los 28 años se incorporó a préstamo sin cargo al club del Parque, con una opción de compra de 500 mil dólares por el 80 por ciento del pase. El contrato es por un año y vencerá en junio de 2019. La comisión directiva rojinegra todavía cuenta con tiempo para negociar el pase, que pertenece al propio arquero. La intención es justamente no apresurarse.

Omar De Felippe

conocía a Aguerre

por haberlo dirigido en Vélez y le pidió a la comisión directiva de Newell's que lo incorpore. Fue uno de los pocos que llegaron a la lepra y que respondieron, aunque debió permanecer en el banco en los primeros partidos.

Después de la derrota de Newell's en el Coloso contra Atlético Tucumán por 2 a 1, De Felippe decidió cambiar a Nelson Ibáñez. Otra vez había que enfrentar al Decano por la Copa Argentina, .

Aguerre había jugado poco en Vélez antes de llegar al club del Parque y apareció bajo los tres palos en cancha de Temperley. Pese a la poca actividad de los últimos tiempos ni se notó. No le convirtieron.

El partido terminó igualado 0 a 0 y Newell's le ganó a Atlético Tucumán por 5 a 3 en la definición por penales. El arquero fue fundamental al detenerle el remate desde los doce pasos a Ricardo Noir.

El único partido que Aguere no jugó a partir de ese momento fue contra Argentinos (2-0). Newell's presentó un equipo alternativo y lo reemplazó Nicolás Temperini.

Aguerre disputó 11 encuentros en el equipo rojinegro, 9 por la Superliga y 2 por la Copa Argentina. Mantuvo el arco en cero en 6 partidos. Y le anotaron esa cantidad de goles.

Aguerre está invicto en el Coloso. No le convirtieron contra Lanús (2-0), Tigre (2-0), Defensa y Justicia (0-0) y Patronato (1-0). Es la primera vez que un arquero de Newell's conserva el invicto en esa cantidad de partidos de manera consecutiva de local desde el debut.

Los otros 78 arqueros que jugaron como mínimo cuatro partidos seguidos de local desde que debutaron en Newell's no consiguieron lo mismo que Aguerre.

Aguerre es un arquero sobrio y enérgico con sus compañeros. Grita y ordena todo el tiempo. Se caracteriza por estar siempre bien ubicado. El viernes demostró reflejos una vez más.

Con la visión obstaculizada, desvió una volea de Mauricio Sperdutti sobre el final del encuentro contra Patronato. La fecha anterior, se estiró y alcanzó a sacar un cabezazo en el primer palo de Federico Gino frente a Aldosivi en Mar del Plata.

El desempeño de Aguerre es destacable. Bíttolo es el restante futbolista que se incorporó en el último mercado de pases y también encajó en el equipo. Los demás que llegaron tuvieron rendimientos dispares y algunos ni siquiera eso.

En un semestre en el que hubo pocas alegrías y satisfacciones para Newell's, la actuación de Aguerre merece reconocimiento.