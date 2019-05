Respaldó al Fangio como pocos. Desde que pisó la renovada pista se la pasó destacando sin vacilar el enorme esfuerzo que hicieron los organizadores para que el TC visitara por primera vez el trazado local. Matías Rossi destiló positivismo en su máxima expresión. "A nosotros nos gusta esto, ver autódromos llenos y que el público disfrute como lo hizo en esta ciudad", fueron las primeras palabras que le fue dictando su sincero y frontal corazón. "Lo de la gente fue una fiesta", resaltó el Misil en diálogo con Ovación, mientras firmaba autógrafos, charlaba y sacaba fotos junto a un puñado de tuercas tras el resonante triunfo de ayer.

Rossi ya sabe lo que representa ganar en Rosario. Lo hizo en el 2013 con el Súper TC 2000 a bordo del Toyota. Y ayer coronó un fin de semana de alto protagonismo. Las estadísticas marcan que primero se quedó con los cuatro entrenamientos que ofreció el Turismo Carretera.

Luego abrochó la pole position. En tanto, en la jornada dominguera arrancó aferrándose a la primera bajo la llovizna. Mientras que después ganó la final, que terminó por tiempo (ver aparte). Tuvo una descomunal performance. Hasta él mismo se vio sorprendido por el excelente rendimiento que mostró el Ford del Nova Racing.

"Debe ser la primera vez que me pasó esto en el Turismo Carretera. Ganamos todo", expresó un reflexivo Matías en la moderna sala de prensa del Fangio. Después hizo eje en la pasión fierrera que se apoderó del autódromo. "Me gustó mucho el clima que se generó. No me quería desconcentrar pero veía que la gente me aplaudía mucho cuando pasaba por los diferentes sectores. Disfruté mucho esta carrera. Sobre todo porque no es fácil ganar una", acotó sonriente el Granadero.

Consultado sobre el renovado dibujo rosarino dijo que "es una pista que me encanta. Me gusta más este trazado que el anterior". Sin embargo, el piloto de Del Viso optó por resaltar la pasión que le inyectaron los fierreros durante todo el fin de semana antes que hablar esencialmente de sus logros, que fueron todos.

"Lo de la gente fue una fiesta. Fue increíble. Estoy muy feliz por haber ganado acá, que es un autódromo que queda muy cerquita de mi casa. Este trazado y el de San Nicolás son los que más cerca me quedan. Tengo muchos amigos y sponsor de esta zona, así que estoy contento por eso también", concluyó el gran protagonista que tuvo la 5ª fecha de la máxima categoría.