Con el clásico encima, la victoria sobre Argentinos Juniors tuvo un valor especial para De Felippe. "Lo importante es que se llega bien de la cabeza y físicamente", rescató el técnico rojinegro, "contento por el resultado" ante la necesidad de reencontrarse con el triunfo. "Estamos contentos por todo lo que pasó, por los chicos que aprovecharon esta oportunidad y por el resultado", declaró.

Ante la consulta de si Newell's llegaba mejor que Central al partido del jueves, el entrenador manifestó: "Lo importante es que el jugador llega bien de la cabeza y físicamente. Sabíamos que hoy (por ayer) teníamos que sumar porque se nos viene el clásico y luego a muy pocos días un partido complicado con Racing, también en Buenos Aires. Era importante que los chicos no se caigan y estén preparados para todo lo que se viene".

"Estamos contentos por todo lo que pasó, por los chicos que aprovecharon esta oportunidad y por el resultado", continuó el entrenador antes de evaluar a ciertos futbolistas que cumplieron ayer y que podrían tener la chance de entrar en el clásico.

De Felippe se refirió a Teodoro Paredes y Stéfano Callegari y dijo que evaluará "cómo están y cuál de los dos va a jugar" contra Central acompañando a Fabricio Fontanini. No descartó que lo hagan los dos, aunque no parece posible. "Lo vi bien a Paredes, igual que a Callegari. Paredes es un jugador con experiencia y Callegari está creciendo, anda muy bien", dijo.

Quedó satisfecho con los goleadores que tuvo ayer la Lepra y a los que también analizará para determinar en dónde les toca estar en el clásico. "Siempre es bueno que el delantero haga goles. Fydriszewski hacía mucho tiempo que no jugaba. Venía de una lesión, con un montón de cuestiones que se le cruzaron por la cabeza. Hablando con él recién me decía que se le puso duro el gemelo. Son todas cuestiones de un chico que hace mucho que no juega, con mucha ansiedad y queriendo rendir para estar adentro. Y Alfio (Oviedo) aprovechó la potencia en el arranque que tiene", dijo.

De Felippe descartó que la decisión de reemplazar a Oviedo por Fydriszewski haya obedecido a la intención de preservar al paraguayo para el encuentro por Copa Argentina. "Queríamos verlo también al Ruso (sic, en realidad Polaco Fydriszewski). En este partido, siendo un jugador vertical con velocidad, pensamos que nos podía dar una mano. Decidimos darle minutos y convirtió", dijo.

Acerca de la designación de Patricio Loustau, sostuvo que con el juez le tocó "más perder que ganar, pero es un buen árbitro". Expresó que el deseo es que "pase desapercibido".

De Felippe señaló que el enfrentamiento contra el conjunto de la Paternal "también sirvió para ver a los chicos a los que habitualmente nos les toca jugar. Era una prueba importante para todos". Y agregó: "Esto es lo mejor que nos puede pasar, que al que jugador que le toca que esté preparado para entrar y rendir".

"Sabíamos que iba a ser un partido raro y había que ser inteligentes sobre cómo pararse y no quedar expuestos porque nos podían llegar", añadió.

"En líneas generales quedé conforme con todo. Todos cumplieron, trataron de dar lo mejor e hicieron lo que queríamos, que era que dieran lo mejor e intentaran jugar. El equipo, salvo algunos momentos del partido, supo cómo jugarlo. Lo que yo quería es que no se lesionara nadie. La ansiedad de muchos chicos y de algunos grandes que hace rato que no juegan nos podía jugar en contra", concluyó.