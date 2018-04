Ordena. Leo Fenández está convencido de que el partido ante San Pablo se gana por las bandas. El DT confía mucho en su equipo. Sebastian Suarez Meccia

La particularidad de los partidos internacionales, en los que cada gol (a favor y en contra) pesa demasiado. Por eso la consulta hacia Leo Fernández sobre qué es lo que buscará su equipo mañana ante San Pablo. Porque se puede ganar por poco sin goles en contra o hacerlo por varios goles, pero habiendo recibido goles. El técnico fue contundente en su declaración. "Lo importante es ganar", tiró sin miramientos. Y fundamentó su declaración haciendo referencia a que logrando eso se le "tirará" toda "la responsabilidad" al rival en el partido de vuelta.

"Es importante que no te conviertan, más en fases decisivas como esta. Trataremos de estar atentos y bien parados en el fondo, pero sin que ello nos impida hacer un partido dinámico", apuntó Leo Fernández, quien insistió: "Lo importante es ganar. Siempre de local es importante lograr un buen resultado para tirarle al rival toda la responsabilidad para la revancha en su casa y con su gente".

Se sabe que en encuentros de estas características se suele jugar contra el rival de turno, pero también con la impaciencia que puede bajar desde las tribunas, teniendo en cuenta esa injerencia de los goles.

En ese terreno el técnico canalla se mostró tranquilo porque entiende que tiene "jugadores con una gran experiencia como para poder manejar ese tipo de situaciones y los más grandes seguramente hablarán con los jóvenes. Nosotros nos tenemos que abocar a hacer un buen partido. Sabemos lo que nos va a pedir nuestra gente y la presión que va a ejercer sobre el equipo, pero el contagio tiene que ir desde adentro hacia afuera. En ese sentido estamos muy tranquilos".

¿Dónde siente el entrenador que Central le puede sacar alguna diferencia a San Pablo? El DT responde: "Es un equipo que ha variado mucho en el último tiempo, incluso cambió de entrenador y eso también llevó a que modifique su forma de juego. Creemos que será un rival que va a esperar y que no se va a regalar. Pensamos que nos van a ceder la pelota y si eso ocurre tendremos que tener mucha paciencia para manejarla, para hacer ancho el equipo y tener profundidad por las bandas".

Leo Fernández ya cuenta con una cantidad de partidos como técnico de primera división, pero el de mañana será el primero de carácter internacional, algo que, dijo, no le modifica demasiado el semblante. "Lo manejo con tranquilidad. Es algo que vivo con mucha alegría y pasión, pero de una forma muy tranquila. Sabemos lo que representa para nuestra gente jugar una copa internacional, pero esa tranquilidad de la que hablo es por lo que me brinda el equipo. A los muchachos los noté muy cómodos durante la semana y es lo que nos entrega la calma necesaria como para encarar el partido de la mejor manera", resaltó.

Siempre dijiste que con vos iban a jugar los que mejor estén. El banco con San Pablo va a estar compuesto por jugadores que habitualmente son titulares.

Lo manejamos con naturalidad, hablando con todos ellos, siendo frontales y haciéndoles entender que uno se maneja con todos de la misma manera, independientemente de los gustos personales que pueda tener cualquier entrenador. Hoy siento que lo mejor es esto, lo que no quiere decir que para el próximo partido podamos hacer alguna variante.

