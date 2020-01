Otro día más y van... Sebastián Palacios se convirtió en el delantero codiciado a lo largo de varias semanas y la resolución de su llegada sigue en veremos, más allá del acuerdo que logró Newell’s con Independiente para conseguir el préstamo (con cargo y opción) del futbolista. Pero apareció Pachuca, dueño de la otra mitad del pase del atacante, que reclamó su tajada y allí se estancó la operación. Porque el rojo aún no acordó con el club azteca el reparto del dinero que abonará Newell’s. Igual en el Parque, Palacios es la “prioridad” y será esperado hasta mañana a las 20, cuando cierre el libro de pases.

El DT Frank Darío Kudelka está “embelesado” con Palacios, al que vio brillar cuando coincidieron en Talleres. Por ello la espera continúa, aunque ya hay un nombre alternativo de un atacante por si la operación se frustra.

En el inicio de la semana se pensaba que Palacios iba a estar en la ciudad para la revisión médica. Al menos eso es lo que estaba pautado después de que la lepra aceptara desembolsar 300 mil dólares (según trascendió en Buenos Aires) por el préstamo y cederle a Independiente la prioridad de compra de Aníbal Moreno y Jerónimo Cacciabue (si el rojo igualaba el monto y el plazo de pago).

Ante este acuerdo los leprosos aguardaban el arribo de Palacios, pero que finalmente no se concretó porque Pachuca no dio la conformidad al traspaso. Todo quedó en stand by ya que exige dinero y desde México le confiaron a Ovación que “de no recibir nada la operación no se va a cerrar”.

De todas formas, la confianza en el Parque permanece intacta y consideran que “se va a arreglar”. ¿Qué piden los mexicanos? Una parte del dinero. Pero hay más. Y es que el presidente de Talleres y hombre fuerte del Pachuca, Andrés Fassi, no se la quiere hacer fácil a Kudelka, con quien no tiene la mejor relación.

Prueba de ello fue la última visita de Newell’s al Mario Kempes el año pasado para enfrentar a Talleres, cuando Kudelka fue recibido con gran afecto por los hinchas de la T, pero para la dirigencia cordobesa pasó totalmente desapercibido.

Por lo tanto, algunos suponen que parte de la traba pasaría precisamente por esta diferencia personal entre Fassi y Kudelka, ya que a Pachuca los dólares de un préstamo no le cambian las finanzas.

Newell’s hizo su parte y espera la luz verde sobre el cierre del libro de pases para sumar a Palacios, de lo contrario hay otro delantero preparado en el túnel.

Fernández no se mueve

El volante Julián Fernández por ahora no se mueve del Parque. Si bien hubo versiones de que algunos clubes estaban dispuestos a tentarlo, la realidad es que Newell’s “no recibió ninguna oferta” por el volante. Además la dirigencia aclaró que “no tiene cláusula de rescisión en su contrato”. Incluso el jugador está muy a gusto en el Parque.