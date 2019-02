Lo Celso no para de romperla

No hay dudas de que Giovani Lo Celso encontró su lugar en el mundo con la camiseta de Betis. Porque en cada partido que juega en la liga española deja su sello de gol. No para de romperla. Y ayer no fue la excepción. El ex volante de Central abrió el marcador en el empate de su equipo contra Alavés (gol de Calleri). La jugada que terminó en el grito de Gio contó con la complicidad del VAR, ya que la jugada fue revisada por la tecnología porque pareció que el ex Central estaba adelantado.

La actuación de Lo Celso retrató el gran momento que está atravesando y seguramente será uno de los abanderados de la lista de Lionel Scaloni para los amistosos de la selección argentina en marzo y para la gran cita de la Copa América en Brasil, a partir de junio.

Aunque el gran campanazo de la fecha en España fue la derrota 2 a 1 de Real Madrid, dirigido por el rosarino Santiago Solari, contra el humilde Girona en el Bernabeu.

El equipo merengue se puso en ventaja con un gol del brasileño Casemiro a los 25' del primer tiempo, pero el uruguayo Christian Stuani de penal (20' ST) y Pedro Alcalá (30' ST) lo dieron vuelta. Esta caída moverá las estanterías del ciclo de Solari.

Otros resultados de la 24ª fecha de la liga española fueron los siguientes: Villarreal 3-Sevilla 0 y Valencia 0-Espanyol 0.