Lo Celso jugó un picadito con sus amigos en Sorrento

La agenda del competitivo fútbol europeo está tan cargada que los jugadores tienen sólo unos pocos días para descansar y reencontrarse con sus familias. Tal es el caso de Giovani Lo Celso, que regresó a Rosario para pasar las fiestas y se dio el lujo de compartir otras actividades. El ex jugador de Central, actualmente vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain francés, aprovechó para jugar al fútbol con sus amigos de Regatas. Uno de los compañeros del club grabó un video en el que se ve un extenso grupo de amigos luego de un picadito jugado en Sorrento Open Club (ex Agua y Energía). Uno de ellos es el ex enganche canalla, que está a un costado hidratándose mientras el resto descansa del partido. En un momento le preguntan a Lo Celso qué significa para él jugar al fútbol con amigos, ya que habitualmente lo hace con estrellas como por ejemplo Neymar y Cavani. "La felicidad de estar en el club con los de siempre y es el mejor partido que se puede jugar", respondió Gio. Hace algunos días, el volante compartió una foto en la red social Instagram, en la que se lo ve sonriendo junto a Papá Noel. El festejo por la Navidad también dejó en evidencia su costado solidario, ya que desde la organización social La Poderosa armaron una colecta de juguetes para que niños de barrios carenciados de todo el país pudieran tener un regalo para las fiestas. A esta iniciativa, además de Gio Lo Celso, se sumaron importantes jugadores y ex jugadores de fútbol como Juan Pablo Sorín, Ezequiel Lavezzi, Marcos Rojo, el ex Newell's Rolando Schiavi y el futbolista de Talleres de Córdoba Juan Cruz Komar. El joven volante cierra un gran año desde lo futbolístico, en el que tuvo varios minutos en cancha y, como yapa, fue citado por Sampaoli para la selección argentina. Entonces, el festejo es más que merecido.