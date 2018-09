Lo Celso irá ante Guatemala

En Los Angeles. El ex canalla Giovani Lo Celso y el rosarino Angel Correa, durante la práctica de ayer en la selección.

El DT Scaloni paró dos equipos en la segunda práctica en EEUU. Uno jugaría el viernes y el otro enfrentaría a Colombia

Todo indica que la chance que el rosarino Giovani Lo Celso no tuvo en el Mundial de Rusia aparecerá en esta nueva etapa de la selección argentina al mando del entrenador interino Lionel Scaloni. En Estados Unidos, donde jugará el viernes a la medianoche, el DT ensayó ayer con un probable equipo de cara al amistoso frente a Guatemala y el ex canalla estuvo entre los once.

La selección albiceleste realizó ayer la segunda práctica en Los Angeles, con miras a los dos partidos previstos en la minigira por tierras estadounidenses, el viernes a las 24 ante Guatemala y el martes próximo, desde las 21, frente a Colombia.

Gio Lo Celso es uno de los seis sobrevivientes de la lista mundialista que pasó sin pena ni gloria por Rusia, luego de que varios no fueran convocados o desistieran de sumarse, más los lesionados Gabriel Mercado y Eduardo Salvio.

En el rubro lesionados también están Mauro Icardi (contractura en el recto anterior de la pierna derecha) y Lautaro Martínez (fatiga en el gemelo de la pierna izquierda), ambos en la nómina de Scaloni, pero es casi seguro que serán preservados en este primer amistoso, en que el rol de centrodelantero lo ocuparía Giovanni Simeone, aunque se espera que se sume el cordobés Paulo Dybala.

En el entrenamiento de ayer, Scaloni (secundado por Walter Samuel y Pablo Aimar) paró dos equipos, ambos con un esquema 4-3-3 flexible.

De esta manera, una escuadra que colocó el entrenador fue con Gerónimo Rulli; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico; Giovaani Lo Celso, Leandro Paredes, Exequiel Palacios; Cristian Pavón, Simeone y Pity Martínez. Esta sería la formación que jugará el primer amistoso.

Enfrente, el entrenador de Pujato puso a Franco Armani; Leonel Di Plácido, Alan Franco, Walter Kannemann, Marcos Acuña; Maximiliano Meza, Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia; Franco Cervi, Franco Vázquez y Angel Correa.

Si bien habrá que esperar la evolución en los próximos días es complicado que Icardi se recupere, por lo que Martínez tiene altas chances de ser titular frente a Colombia, el martes 11. Al menos esa es la idea de Scaloni.

Con música

El técnico de Italia Roberto Mancini está probando algo nuevo para motivar a sus jugadores. Por primera vez en las prácticas de la azzurra se escucha música. La lista incluyó a Queen, Miley Cyrus, The Rolling Stones y The Killers. Curiosamente, no hubo ninguna canción italiana.