Lo Celso fue titular en el empate en Grecia

Real Betis, encuadrado en el grupo de Milan (F), cosechó un valioso empate en su regreso a competición europea cuatro años después. Lo hizo 0 a 0 de visitante ante Olympiacos y con la presencia de Giovani Lo Celso entre los titulares. El ex canalla debutó desde el inicio en el conjunto verdiblanco y fue reemplazado a los 83'.

Sevilla, Milan (con tanto de Higuaín) y el resto de los favoritos como Chelsea, Arsenal y Lazio comenzaron ayer su recorrido en la Liga de Campeones con sendas victorias en la fase de grupos.

Sevilla, único equipo con cinco títulos de Liga en su palmarés, regresó a su competición favorita por la puerta grande en el Grupo J con una goleada 5-1 a Standard de Lieja (con dos goles de Banega y Vázquez).

Chelsea, por su parte, de regreso a esta competencia después de su título en 2013, debutó ayer en Grecia con una victoria ente Paok Salónica (1-0), en el Grupo L.

Incluso sin Hazard, que descansó después de su hat-trick del sábado, los Blues anotaron un gol que valió los tres puntos en el minuto 7 por medio del brasileño Willian.

Al igual que el conjunto londinense, otro equipo con aspiraciones como Lazio se impuso a Apollon Limassol chipriota (2-1). Su rival en la Serie A, Milan, se impuso por la mínima al modesto Dudelange luxemburgués (1-0). Y los Gunners de Unai Emery no pasaron apuros ante Vorskla Poltava ucraniano, al que derrotó 4-2.

La sorpresa llegó desde Marsella, donde Olympique perdió en su estadio contra Eintracht Fráncfort alemán (2-1). Villarreal, en cambio, no pasó del empate a dos ante Rangers escocés, en el Grupo G, a pesar de haberse puesto en dos ocasiones por delante en el marcador.

El líder del grupo es Rapid de Viena, que se impuso 2-0 en Austria a Spartak de Moscú.