Llop ratificó la información sobre el llamado a De Felippe

"A Omar De Felippe lo llamaron para agarrar Newell's, pero él es un señor y dijo que no negociaría si yo estaba en el cargo". Juan Manuel Llop entregó una fuerte frase (ver página 5) reconociendo una información que Ovación había dado a conocer tras la derrota ante Central. No hizo otra cosa que ratificar algo que, en cierta medida, fuera desmentida. Pero la realidad indicó que hubo un intento de cambiar de entrenador tras perder el clásico. Y el propio Chocho consiguió los elementos que acreditan que existió ese contacto.

Hubo un sector de la dirigencia que lo ratificó en el cargo. Aquel domingo 10 de diciembre por la noche el propio presidente leproso, Eduardo Bermúdez, se comunicó con Llop para brindarle el apoyo. Fue una señal alentadora para el ex volante central, aunque sabía que no tenía un consenso pleno. Lo de Omar De Felippe llegó a sus oídos, aunque sin demasiadas pruebas como para convencerse. El paso de los días lo condujo a creer fehacientemente que ese contacto existió y le acercaron elementos como para avalar lo expuesto. "Dos personas ligadas al club se encargaron de hacer el llamado de parte de un alto directivo, que no es el presidente", le confió ayer a este diario una fuente muy bien informada sobre este tema.

Es cierto que muchas veces se habla de los famosos códigos, que en realidad en su gran mayoría son más para la tribuna que otra cosa. Algunos los tienen en cuenta y otros no tanto. En este caso De Felippe optó por rechazar el intento de llevar adelante una negociación y entonces todo quedó en la nada. De todas formas, también es cierto que a Newell's le iba a ser difícil desde lo económico encaminar una operación cambio de técnico, más aún cuando _además_ existe una deuda con el Chocho.

Este tipo de episodios no llaman la atención. De hecho, Llop tiempo atrás también entabló un diálogo con la dirigencia con Osella en el cargo. Dentro del fútbol a esta altura es normal, aunque en este caso el propio Chocho se encargó de hacerlo público ante una consulta y ratificó la información de este medio. Y el dato más trascendente es que tiene en claro desde dónde partió el llamado a De Felipe.