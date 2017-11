Llop puede sacarlo si los grandes aparecen

Llop siempre supo con qué se iba a encontrar en su regreso a Newell's. Llegó sabiendo que ya no contaría con los que bancaron la parada de la temporada pasada y que le quedaron pocos con la experiencia necesaria. También que los juveniles indefectiblemente iban a tener más cabida que nunca. Y que las incorporaciones debían dar el target para pasar a categoría de refuerzos.

Y primero hay que mencionar a los jóvenes que el Chocho apuntaló en un contexto poco propicio para crecer, pero que alguna vez debía pasar en el club. Impresionaron mejor de lo que muchos suponían, como Torres, Braian Rivero amén de algunas imprudencias, Maxi Ribero, Cabrera y hasta Valenzuela. No son ellos el problema de esta falta de continuidad de resultados. Tampoco uno de los pocos que quedaron con espaldas como Pocrnjic o una defensa poco puesta en aprietos. En cambio, Newell's precisa más de Figueroa, mucho más de Sarmiento, único brillo del último mercado, y ni hablar de los 9 a los que no les falta recorrido en el fútbol. No por nada en 6 de 9 fechas el equipo no marcó. Si ellos corren los límites ahora que vienen rivales bravos, Llop puede sacarlo adelante en un contexto de medidas ambiciones que alivian la presión. Difícil, no imposible.