Llop: "No hay que volverse locos"

Juan Manuel Llop trata de llevar calma al mundo Newell's. Una derrota en condición de local siempre es motivo de bronca para los hinchas y el Chocho lo sabe, pero intenta analizar el rendimiento además de los resultados.

"Por la actitud estoy tranquilo, por los resultados incómodo", resumió el entrenador leproso, quien afirmó que lo conformó lo visto en el inicio, pero que después el equipo perdió juego: "Jugamos un gran primer tiempo, con movilidad y profundidad, pero después nos quedamos, el rival tiene experiencia y se acomodó mejor".

"Fue una lástima porque hicimos un gran primer tiempo y no pudimos sostenerlo. Hay que estar tranquilos, no volverse locos y tratar de sostener lo que hicimos durante la mitad inicial con los rivales que vengan. Creo que jugando así podemos superar a cualquiera", agregó Llop, quien relató sus sensaciones por la campaña actual: "La derrota es dolorosa porque fue sobre la hora y en una jugada muy sucia por un rebote, eso es lo que te molesta más allá de que perdiste. Eso te deja muy incómodo. Empiezo a preocuparme porque pensaba tener más puntos a esta altura del torneo y molesta cuando no podés conseguir lo que vos pensás, o cuando no podés plasmar lo que intentás. Siempre analizo el día a día y las respuestas de los jugadores son muy buenas por la entrega y la actitud, por eso estoy tranquilo. Y por los resultados estoy incómodo".

El técnico rojinegro también le dedicó un par de párrafos a hablar sobres las variantes que decidió en la segunda mitad. "En el caso de Sills, me pidió el cambio, busqué otro delantero para ver si podíamos ser más profundos y no lo conseguimos, ni tampoco sostener el balón. No terminamos bien las jugadas, pero el rival no generó una sola clara en el primer tiempo", explicó el Chocho, quien no escapó a la autocrítica: "Contra Olimpo acerté cuando entró Cabrera porque ganamos el partido. Uno recurre a modificaciones y con los cambios acertás o errás. Hoy evidentemente me equivoqué porque no pudimos ganar el partido. En un tiro libre y un rebote nos ganaron con el gol de Joel".

"Con Brian (Sarmiento) tenía que elegir entre él y Víctor (Figueroa), y salió Sarmiento, nada más, no me molestó su reacción, le dije que fue elegir una salida entre dos jugadores", aclaró el Chocho sobre la reacción de Sarmiento, quien se mostró visiblemente molesto por tener que dejar el campo de juego.