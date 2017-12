Llop empieza a delinear el equipo

Juan Manuel Llop tiene un equipo en la cabeza y es el que probará en la práctica de esta mañana en Bella Vista, con la participación de Brian Sarmiento, hasta el momento resguardado para no exigirlo luego de la molestia en el isquiotibial izquierdo que tuvo ante Racing. Todavía no hubo señales de la posible formación en las dos primeras prácticas de la semana, aunque el juvenil Joaquín Varela asoma como favorito para reemplazar al suspendido Nehuén Paz.

Sarmiento se retiró en el segundo tiempo del encuentro contra Racing por una molestia en el posterior izquierdo, pero los estudios del lunes despejaron una lesión. Ese mismo día realizó trabajos kinésicos y ayer se lo prefirió cuidar y que realice un trabajo diferenciado, para hacerlo con sus compañeros a partir de hoy.

El volante creativo había manifestado que su salida en el último partido fue sólo por "precaución", para no forzar la zona ni bien sintió una dolencia y así evitar una lesión que lo dejase al margen de un partido que tanto desea jugar.

Llop tendrá a todos los futbolistas a disposición para el clásico. Braian Rivero no trotó el lunes con sus compañeros a causa de un golpe que sufrió ante Racing, pero ayer entrenó con absoluta normalidad.

Joaquín Torres también se movió sin problemas, al igual que lo había realizado el lunes. El habilidoso futbolista fue uno de los que abrió el interrogante sobre su presencia contra Central al tener que ser reemplazado el último partido por una fatiga muscular.

Esto se debió a que no había entrenado durante dos días por una indisposición y perdió energías para ese partido en el Coloso.

Juan Manuel Llop le devolverá la titularidad a José San Román. El marcador lateral derecho cumplió la sanción de una fecha por acumular cinco tarjetas amarillas y entrará por Facundo Nadalín.

El entrenador tiene que resolver el puesto del segundo zaguero a partir de que Nehuén Paz fue expulsado ante Racing. Hoy probará un equipo y se espera que allí aparezca el Cata Varela, defensor de la reserva que aún no debutó. También puede hacer retroceder a Sills para que juegue en la defensa y que Nery Leyes ingrese en el medio. Pero el técnico está muy conforme con la tarea de Sills y no lo sacaría del medio.